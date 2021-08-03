У Зеленського допускають отримання траншу в 700 мільйонів доларів від МВФ у вересні

Олег Устенко фото: оп

Радник президента з питань економіки Олег Устенко вважає, що Україна може отримати 700 млн доларів траншу від МВФ у вересні, він також не виключає можливості продовження програми.

Про це Устенко сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Відбувся більш ніж успішний телефонна розмова президента країни з главою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. В Україну їде місія МВФ. До того ж Україна виконала всі попередні умови Фонду.

Ми очікуємо, що досить швидко буде отриманий новий транш від МВФ близько 700 млн дол", - заявив Устенко.

"Припускаю, що зараз ми рухаємося за наступним сценарієм: у вересні - місія, відразу ж питання України виноситься на засідання ради директорів МВФ, і буквально у вересні очікую, що ми отримаємо новий транш", - додав він.

При цьому радник Зеленського не виключає можливості продовження програми.

"У нас є серйозний прогрес, і це було відзначено. Так що я не виключаю, що програму можуть продовжити", - резюмував Устенко.

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Нагадаємо:

В Офісі президента не сумніваються, що місія МВФ, яка приїде до України у вересні, залишиться задоволеною прогресом України на шляху реформ.

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів. Україна отримає 2,7 мільярда доларів.

Зарахування 2,7 млрд дол від МВФ у рамках розподілу спецправ запозичень на 650 млрд дол має відбутись до кінця серпня, рішення про використання коштів ухвалюватиме Мінфін.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва телефоном поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським та анонсувала візит місії фонду до України у вересні.

Економічна правда