Україна обговорює з МВФ продовження програми stand-by на понад пів року

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Україна веде перемовини з Міжнародним валютним фондом щодо продовження програми stand-by на 6-9 місяців, чинна програма закінчується 8 грудня.

Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів в інтерв’ю LB.ua.

Він нагадав, що з 21 вересня в Україні працює місія МВФ. Згідно попереднього графіку, наступний транш від Фонду оцінюється в 500 млн СПЗ (спеціальних прав запозичення), або 700 млн доларів.

Водночас за словами Шевченка за результатами переговорів під час місії сума наступних траншів може бути скоригована. Раніше на запитання журналіста ЕП голова НБУ зазначив, що допускає вищу суму з огляду на пропуск декількох траншів.

"Поточна програма закінчується 8 грудня цього року, і важливо визначитись, що далі. Наразі ми проводимо консультації з МВФ та сподіваємось на рішення щодо її продовження на 6-9 місяців. Цей термін обумовлено технічною потребою – саме стільки часу потрібно для того, щоб пройти всі передбачені програмою перегляди", – заявив він.

Шевченко додав, що вже зараз Україні слід "сідати за стіл переговорів" з МВФ та обговорювати базові підходи та принципи, на яких будуватимуться економічні зміни в наступні 3-5 років.

Голова Нацбанку зазначив, що для України надзвичайно важливо продовжити співпрацю з МВФ, а також висловив сподівання що рішення Виконавчої Ради МВФ буде прийнято впродовж першого тижня листопада.

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Нагадуємо:

Міністр фінансів Сергій Марченко допускає продовження чинної 18-місячної програми stand-by з Міжнародним валютним фондом на пів року.

Радник президента з питань економіки Олег Устенко вважає, що Україна може отримати 700 млн доларів траншу від МВФ у вересні, він також не виключає можливості продовження програми.

Європейська Комісія схвалила виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги у 600 млн євро. Раніше умовою для його надходження називали рішення МВФ.