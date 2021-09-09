Голова НБУ назвав можливу суму другого траншу від МВФ
Очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів що за планом другий транш від Міжнародного валютного фонду має становити близько 700 млн доларів, але допускає й вищий обсяг.
Про це Шевченко розповів у відповідь на запитання журналіста ЕП під час брифінгу 9 вересня.
Шевченко наголосив, що регулятор сподівається на місію МВФ вже у вересні. Серед питань, які допомагають на шляху наближення до угоди на рівні персоналу і відносинам з МВФ загалом, він назвав зміни до закону про НБУ. Його, зокрема, парламент підтримав у першому читанні 9 вересня.
"За планом другий транш має становити 500 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), це близько 700 млн доларів. Але з огляду на пропуск декількох траншів сума може бути більшою", – заявив голова НБУ.
Він додав, що детальніше можна буде говорити після дискусій з фондом у вересні.
Нагадуємо:
Радник Президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що можливість отримання нових коштів від МВФ Україна порушить під час візиту місії фонду до Києва, який очікується цього місяця.
Економічна правда
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