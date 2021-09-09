Голова НБУ назвав можливу суму другого траншу від МВФ

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Очільник Національного банку Кирило Шевченко розповів що за планом другий транш від Міжнародного валютного фонду має становити близько 700 млн доларів, але допускає й вищий обсяг.

Про це Шевченко розповів у відповідь на запитання журналіста ЕП під час брифінгу 9 вересня.

Шевченко наголосив, що регулятор сподівається на місію МВФ вже у вересні. Серед питань, які допомагають на шляху наближення до угоди на рівні персоналу і відносинам з МВФ загалом, він назвав зміни до закону про НБУ. Його, зокрема, парламент підтримав у першому читанні 9 вересня.

"За планом другий транш має становити 500 млн спеціальних прав запозичення (СПЗ), це близько 700 млн доларів. Але з огляду на пропуск декількох траншів сума може бути більшою", – заявив голова НБУ.

Він додав, що детальніше можна буде говорити після дискусій з фондом у вересні.

Нагадуємо:

Радник Президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що можливість отримання нових коштів від МВФ Україна порушить під час візиту місії фонду до Києва, який очікується цього місяця.

Економічна правда