Перед конкурсом на приватизацию финансовую модель ОГХК провалили – источники

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АО "Объединенная горно-химического компания" (ОГХК) с третьей декады июля и в течение августа работала преимущественно "на склад", полностью свернув продажи, и таким образом почти на 100% сорвав запланированный на август доход.

Об этом сообщает ЭП в своей статье со ссылкой на источники.

Отмечается, что пробуксовка большой приватизации началась в конце августа, когда Фонд государственного имущества отменил аукцион по продаже "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК).

"Такое решение принято потому, что после проверки полученных заявок к торгам может быть допущен только один участник", - говорилось в официальном сообщении Фонда.

"Никаких других деталей. Но главное событие, объясняет это решение, состоялась за несколько дней до него. Тогда Фонд госимущества сменил главу ОГХК, вместо Артура Сомова назначив Егора Перелыгина.

По данным ЭП, малое количество претендентов на приватизацию горно-химической компании и изменение ее первого лица имеют прямую взаимосвязь. А суть его в том, что за месяц до начала конкурса, в 20-х числах июля, ОГХК полностью прекратила отгрузки продукции, что привело к падению ее финансовых результатов", - пишет автор материала.

"До приватизации Фондом была составлена ​​так называемая "финансовая модель" ОГХК, состоящая из исторических (прошлых) и прогнозируемых (будущих) доходов предприятия. Претенденты на приватизацию этой финансовой моделью владели, но перед самым конкурсом она была провалена", - объяснил один из собеседников ЭП.

По словам собеседника, с третьей декады июля и в течение августа ОГХК работала преимущественно "на склад", полностью свернув продажи, и таким образом почти на 100% сорвав запланированный на август доход.

ЭП обратилась за комментарием в Фонд госимущества.

"Там ограничились ответом, что рассчитывают на то, что до даты нового конкурса, 29 октября, количество претендентов будет гораздо ближе к числу компаний, которые сначала интересовались приватизацией ОГХК. А это как минимум 13 структур", - говорится в статье.

"18 международных компаний подписали договоры о конфиденциальности и готовились к участию в приватизационном аукционе. Инвестиционный советник и Фонд провели более 70 презентаций и встреч с международными инвесторами и фондами в Австралии, Японии, Великобритании, США, Китае. В частности, велась совместная работа с Министерством иностранных дел.

Из-за временных ограничений на изучение всех данных о ОГХК (2 месяца), ведущие международные компании не успели подготовиться к торгам, о чем сообщили ФГИ и советника по приватизации. Дополнительное время на подготовку расширит круг потенциальных участников", - объяснил представитель Фонда.

Среди потенциальных инвесторов - группа ТАС Сергея Тигипко, BGV Group Management Геннадия Буткевич, UMG Investments Рината Ахметова и "Стугна Лимитед" Андрея Адамовского.

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3,7 миллиарда гривен за ОГХК: как проходила подготовка к приватизации

Напоминаем:

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества на заседании 30 августа определила 29 октября как новую дату приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания".

Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион АО "Объединенная горно-химическая компания", поскольку после проверки полученных заявок к торгам может быть допущено только одного участника.

В Фонд поступило 3 заявки для участия в аукционе по приватизации АО "ОГХК", но двое из потенциальных участников подали неполный пакет документов.

В ведомстве ожидают заявок от других крупных игроков рынка, которые изучали данные о "ОГХК", но которым не хватило отведенных законодательством на подготовку 2 месяцев для завершения аудита и принятия решения.

Фонд госимущества надеется на рост стоимости ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" со стартовых 3,7 млрд грн. Тогда же Фонд заявлял, что на ОГХК претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.

Экономическая правда