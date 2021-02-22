На ОГХК претендують 13 потенційних інвесторів – Фонд держмайна

На АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Про це на прес-конференції щодо публічного підписання меморандуму про співробітництво між Фондом держмайна та Ukraineinvest повідомив голова Фонду Дмитро Сенниченко, передає Укрінформ.

"Є запити по об'єктам великої приватизації від міжнародних компаній. Напрацьовано багато інформації по кожному об'єкту великої приватизації, яка може застаріти і не бути актуальною, якщо нам не дадуть провести аукціон. По ОГХК радник має запити від 13 компаній, серед яких відомі спеціалізовані компанії Австралії, Японії", - розповів Сенниченко.

Він сподівається, що Верховна Рада підтримає у другому читанні законопроєкт про розблокування великої приватизації.

За його словами, стартова ціна АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) на приватизаційному конкурсі становитиме декілька мільярдів гривень.

"ОГХК – на фінальному етапі підготовки. Ми зробили всю підготовчу роботу і можемо виставити цей об'єкт на аукціон в першій половині цього року. Стартова ціна становитиме декілька мільярдів гривень", - додав голова Фонду держмайна.

"Ми підготували декілька об'єктів для приватизації. Це ОГХК, готель Президент, завод Більшовик, ОПЗ, Обленерго. Ми готові вже в першому півріччі цього року виставити два або три об'єкти на велику приватизацію, при умові якщо Верховна Рада зніме заборону на проведення аукціонів", - додав він.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що підготовка Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) до приватизації завершена, її можна передати у приватну власність уже у першому кварталі 2021 року, якщо Рада зніме заборону на продаж великих держкомпаній.