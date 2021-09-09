Великие комбинаторы: для уменьшения тарифов на электроэнергию Офис Зеленского уступил планами приватизации

За последнюю неделю список объектов большой приватизации резко сократился. Из него выбыло сразу шесть компаний, поставляющих электроэнергию конечным потребителям (облэнерго).

Так решил президент Владимир Зеленский. Именно его указом эти предприятия будут переданы от готовившего их к продаже Фонда государственного имущества к Министерству энергетики.

Фондом госимущества управляет Дмитрий Сенниченко – ставленник бывшего премьер-министра Алексея Гончарука. Глава Минэнерго Герман Галущенко является членом команды Сергея Шефира – одного из ближайших соратников действующего президента.

Поэтому передача облэнерго от одной государственной структуры к другой имеет четкие контуры смены команд, курирующих финансовые потоки облэнерго.

Пытаясь разобраться в происходящем, ЭП поговорила со всеми участниками этого процесса.

Но даже оппоненты Зеленского не подтверждают нацеленность его решения на традиционный для Украины "дерибан". Речь скорее идет о классическом популизме: президент Украины поверил в то, что сохранение облэнерго в госсобственности поможет добиться снижения тарифов на электроэнергию.

ЭП объяснит, как Офис президента видит реализацию этой задачи.

Но интересен не столько способ, сколько имена тех, чьими руками поставленная цель будет достигаться. И здесь на первый план выходит команда незаслуженно забытого Игоря Кононенко во главе с его бывшим помощником Александром Визирем.

Давайте после праздников

Пробуксовка большой приватизации началась в последних числах августа, когда Фонд государственного имущества отменил аукцион по продаже "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК).

"Такое решение принято потому, что после проверки полученных заявок к торгам может быть допущен только один участник", — говорилось в официальном сообщении Фонда.

Больше никаких деталей. Но главное событие, объясняющее это решение, произошло за несколько дней до него. Тогда Фонд госимущества сменил главу ОГХК, вместо Артура Сомова назначив Егора Перелыгина.

По данным ЭП, низкое число претендентов на приватизацию горно-химической компании и смена ее первого лица имеют прямую взаимосвязь. А суть ее в том, что за месяц до начала конкурса, в 20-х числах июля, ОГХК полностью прекратила отгрузки своей продукции, что привело к обрушению ее финансовых результатов.

"До приватизации Фондом была составлена так называемая "финансовая модель" ОГХК, которая состоит из исторических (прошедших) и прогнозируемых (будущих) доходов предприятия. Претенденты на приватизацию этой финансовой моделью обладали, но перед самим конкурсом она была провалена", — объяснил один из собеседников ЭП.

По его словам, с третьей декады июля и в течение августа ОГХК работала преимущественно "на склад", полностью свернув продажи, и таким образом почти на 100% сорвала запланированный на август доход.

ЭП обратилась за комментарием к ФГИ. Там ограничились ответом, что рассчитывают на то, что к дате нового конкурса, 29 октября, число претендентов будет значительно ближе к числу компаний, изначально интересовавшихся приватизацией ОГХК. А это 13 структур.

Среди них – Группа ТАС Сергея Тигипко, BGV Group Management Геннадия Буткевича, UMG Investments Рината Ахметова и "Стугна Лимитед" Андрея Адамовского.

Что происходит с энергетикой

Перенос продажи ОГХК произошел практически синхронно с решением президента Зеленского отменить приватизацию шести энергопоставляющих компаний: "Харьковоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Хмельницкоблэнерго", "Николаевоблэнерго", "Тернопольоблэнерго" и "Черкассыоблэнерго".

Теперь, вместо подготовки к приватизации, все эти предприятия будут переданы в управление Министерства энергетики.

Это решение Владимира Зеленского и провал продажи ОГХК отделяют между собой два дня, что невольно вызывает предположение об их взаимосвязи. Мол, президент недоволен работой Фонда госимущества, а потому облэнерго нужно передать другому, более эффективному, управленцу.

Низкое качество менеджирования "облами" не скрывают и в самом Фонде госимущества.

"Облэнерго давно сидят в Фонде, и всеми ими давно как-то там управляют. Там полная коррупция, бандиты, "смотрящие", бизнес-группы. Мы пытаемся сменить руководителей трех или четырех облэнерго, но мы оказались в истории с судебными запретами — судимся, с "Николаев-", "Хмельницк-", "Черкассыоблэнерго".

Есть решение Кабинета министров поменять там менеджмент и восстановить контроль государства над госкомпаниями, потому что ответственность на мне, а они все судами блокируют", — говорил глава Фонда Дмитрий Сенниченко в интервью ЭП год назад.

С тех пор мало что изменилось. Из шести вышеперечисленных компаний на сегодня государство реально контролирует только две: "Харьковоблэнерго" и "Николаевоблэнерго".

Остальные 4 компании на менеджерском уровне подчинены разнородным группам бизнесменов. Например, "Запорожьеоблэнерго" и "Тернопольоблэнерго" — Игорю Коломойскому, а "Черкассыоблэнерго" — предпринимателю и бывшему народному депутату Владимиру Продивусу. Кураторами "Хмельницкоблэнерго" собеседники ЭП называют руководство местных облгосадминистрации и Службы безопасности Украины.

Почему в Офисе президента могут считать, что Минэнерго будет эффективнее Фонда управлять облэнерго?

Во-первых, из-за очевидной "понятийной" разницы между командами этих органов.

Руководителем ФГИ является Сенниченко — ставленник Алексея Гончарука, который потерял влияние еще год назад, когда был уволен с должности премьер-министра. Зато Министерством энергетики руководит Герман Галущенко, которого источники ЭП еще до его назначения в это кресло связывали с командой ныне влиятельного Сергея Шефира — первого помощника Зеленского.

Во-вторых, из-за очевидной организационной разницы между этими органами.

В аппарате ФГИ нет штатной команды, которая отдельно отвечала бы за управление объектами энергетики. Тогда как в Минэнерго для этого есть полноценный профильный блок во главе с первым заместителем министра Юрием Власенко.

Но парадокс ситуации в том, что на самом деле бизнесом 6-ти государственных облэнерго будет управлять не столько Министерство энергетики, сколько госпредприятие НАЭК "Энергоатом".

И для того чтобы понять почему так, нужно обратить внимание на две детали.

Первая. Несколько лет назад в Украине появилась новая модель энергетического рынка. Она подразумевает требование по разделению функций по распределению (транспортировке по линиям электропередачи) и передаче (продаже) электроэнергии.

Чтобы выполнить это условие, каждое облэнерго в стране создало при себе так называемого "поставщика универсальных услуг". Простыми словами — новое юридическое лицо, которому облэнерго передали функции по торговле электричеством.

Таким образом, в каждом регионе страны вместо одной стало по две областные энергетические компании. Например, в Запорожской области кроме привычного потребителю "Запорожьеоблэнерго" появилось созданное им ООО "Запорожьеэлектропоставка", которое стало отвечать за продажи электроэнергии в регионе.

Вторая. В вышеупомянутом указе президента Зеленского говорится о том, что в Минэнерго будут переданы только облэнерго, тогда как вышеупомянутые "поставщики универсальных услуг" должны перейти под управление "Энергоатома".

Эта многоходовка нацелена на стабилизацию цен на электроэнергию в стране. Как это станет возможным?

При помощи открывшегося для "Энергоатома" окна внутренней кооперации с переданными ему "поставщиками универсальных услуг": вторые получат от первого преимущественный доступ к оптовым закупкам его дешевой электроэнергии и благодаря этому смогут выходить на рынок по продаже энергии в других областях.

Благо, сегодняшние правила игры это позволяют: например, упомянутой госкомпании "Запорожьеэлектропоставка" ничего не мешает выйти за пределы своей Запорожской области с демпинговым тарифом за киловатт-час, например, в Днепропетровской области. И таким образом отобрать крупнейших промышленных потребителей-клиентов у местного "поставщика универсальных услуг", который принадлежит группе "ДТЭК" Рината Ахметова.

Чем больше денег на кооперации с государственными "поставщиками универсальных услуг" сможет зарабатывать "Энергоатом", тем дольше государство сможет откладывать необходимость повышения для него тарифов, которое неминуемо влечет за собой необходимость повышения цен на энергию для населения.

Это и запустит механизм сдерживания тарифов на электроэнергию для населения. Но у Владимира Зеленского останавливаться на этом не будут.

В Офисе президента ставят цель добиться снижения цен, и для этого в упомянутом указе Зеленского есть отдельное поручение Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг, ФГИ и Антимонопольному комитету "провести анализ методики оценки активов субъектов природных монополий, и по результатам внести предложения о корректировке соответствующих тарифов операторов систем распределения".

В переводе с чиновничьего на человеческий этот пункт означает, что нужно пересмотреть стоимость активов всех облэнерго страны и, уже отталкиваясь от этого, изменить (понизить) ранее установленный для облэнерго размер так называемых RAB-тарифов.

Последние рассчитываются в прямой зависимости от стоимости базы активов облэнерго. То есть чем ниже утвержденная цена имущества энергокомпаний, тем ниже регулятор сможет установить для них тариф. Это в свою очередь позволит пересмотреть в сторону понижения цены на электроэнергию для населения.

Кто был никем, тот станет всем

Ориентировка команды Владимира Зеленского на решение социальных проблем — классический политический популизм. И в этом не было бы ничего плохого, если бы не риски коррупции.

Ведь за 30 лет независимости Украина зарекомендовала себя крайне неэффективным управленцем госпредприятиями.

Случай с облэнерго и принадлежащими им поставщиками универсальных услуг вряд ли будет исключением. Главным образом, оборачиваясь на команду, которая будет заведовать этими активами в упомянутом "Энергоатоме".

Источники ЭП утверждают, что роль первой скрипки здесь будет играть Александр Визир.

Это имя ничего не говорит широкому кругу читателей, но только до тех пор, пока не воспользоваться Google. Там он известен как официальный помощник Игоря Кононенко — народного депутата БПП президентских времен Петра Порошенко.

Менее известная сторона биографии Визира — его работа в ФГИ в Департаменте управления госпредприятиями и корпоративными правами государства.

Благодаря должности директора департамента при Порошенко-президенте он был введен в набсоветы "Одесского припортового завода" и "Центрэнерго", которые в те времена стали одними из самых громких коррупционных эпизодов.

После победы Зеленского на выборах 2019 года, вся команда Кононенко была вычищена из ФГИ и подведомственных ему госпредприятий. Но начался обратный процесс.

В начале этого года Александр Визир получил должность первого помощника президента "Энергоатома". Источники ЭП утверждают, что в госкомпанию он пришел по инициативе действующего министра энергетики Германа Галущенко, который тогда был вице-президентом компании.

Переход Галущенко в Минэнерго только расширил горизонты Александра Визира: теперь он трудоустроен не только в "Энергоатоме", но и имеет статус советника министра.

А с теперешней передачей поставщиков универсальных услуг под "Энергоатом" у Визира станет еще больше работы. По данным ЭП, под нее он буквально в эти дни собирает команду. В частности, забирает из ФГИ сразу трех человек, с которыми работал еще при Кононенко.

Один из них — Ирина Холоднова, которая готовится уйти с должности начальника отдела разноотраслевых предприятий Фонда государственного имущества.