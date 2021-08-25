Уряд змінив тимчасового керівника ОГХК перед приватизацією

фото: фонд держмайна

Кабмін погодив тимчасове покладення виконання обов'язків голови правління АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) на члена правління Єгора Перелигіна.

Про це йдеться у розпорядженні № 970-р від 20 серпня, опублікованому на Урядовому порталі.

Відповідно до документа, уряд погодився з пропозицією Фонду держмайна щодо тимчасово покладення виконання обов'язків голови на Перелигіна.

До цього т.в.о. голови правління ОГХК був Артур Сомов.

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Як повідомили у пресслужбі фонду, чинне законодавство передбачає, що термін повноважень виконуючого обов‘язки керівника не має перевищувати 3 місяці. Втім повноваження щодо обрання голови Правління на постійній основі має Наглядова рада, яка мала бути сформована ще у травні 2021 р.

"Проте, через затримку в роботі Номінаційного комітету при КМУ її формування фактично відкладене до моменту прийняття відповідного рішення Номкому. Минулого тижня за погодженням Кабінету Міністрів відбулася планова ротація керівного складу АТ "ОГХК".

Член Правління Єгор Перелигін призначений тимчасово виконуючим обов‘язки голови Правління. В той же час Артур Сомов, який до цього часу обіймав позицію т.в.о., повернувся до виконання обов‘язків члена Правління згідно з контрактом, підписаним у 2020р", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Перелигін має понад 7 років керівного досвіду у сфері фінансів, здобув вищу освіту у сфері менеджменту в університетах Страсбургу та Парижу.

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Нагадуємо:

Компанія "Стугна лімітед" повідомила про намір придбати 100% акцій АТ "Об'єднана гірно-хімічна компанія".

За даними системи Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником "Стугна лімітед" є Віталій Вайнштейн. Міноритарним власником є компанія, що належить Юрію Мандригелі.

За даними порталу "Посіпаки", Віталій Вайнштейн був помічником народного депутата Олександра Грановського.

Аукціон з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (ОГХК) відбудеться 31 серпня 2021 року.

Кабмін затвердив умови приватизації Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, яка є одним із найбільших видобувачів титанових та цирконових руд у світі - стартова ціна повинна бути не менша за 3,7 млрд грн.

У Фонді держмайна сподіваються на зростання вартості під час очікуваного в липні приватизаційного конкурсу ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", наразі стартову ціну запропоновано у 3,7 млрд грн.

Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Економічна правда