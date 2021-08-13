Велика приватизація: помічник екснардепа Грановського хоче придбати ОГХК

Олександр Грановський (зліва) главком

Компанія "Стугна лімітед" повідомила про намір придбати 100% акцій АТ "Об'єднана гірно-хімічна компанія".

Текст відповідного повідомлення розміщено в системі розкриття інформації на фондовому ринку (SMIDA).

На сьогодні власником 100% акцій АТ "Об'єднана гірно-хімічна компанія" є держава, в особі Фонду державного майна.

Раніше голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко повідомляв, що акціон з продажу ОГХК відбудеться до кінця серпня.

Закон "Про акціонерні товариства" передбачає обов'язок потенційного покупця повідомити про намір купити пакет акцій більше 5% не пізніше, ніж за 30 днів до придбання. "Стугна лімідет" зробила це 12 серпня. Тобто акціон мав би пройти не раніше 12 вересня. Не виключено, що сам аукціон, як і повідомляють в Фонді держмайна, відбудеться 31 серпня, а безпосередньо угода з переходом прав власності на акції ОГХК – пізніше.

Загалом за словами Сенниченка, на ОГХК претендують 13 потенційних покупців із різних країн, а стартова ціна компанії на приватизаційному конкурсі становитиме "декілька мільярдів гривень".

Номінальна вартість 100% акцій АТ "Об'єднана гірно-хімічна компанія" становить 1,944 млрд грн.

За даними системи Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником "Стугна лімітед" є Віталій Вайнштейн. Міноритарним власником є компанія, що належить Юрію Мандригелі.

За даними порталу "Посіпаки", Віталій Вайнштейн був помічником народного депутата Олександра Грановського.

Грановського під час президентства Петра Порошенка називали "куратором президента в судах та прокуратурі".

Детальніше про приватизацію АТ "Об'єднана гірно-хімічна компанія" читайте в матеріалі "Приватизація року: як Україна буде продавати титанового гіганта ОГХК і за скільки"

Економічна правда