Велика приватизація: помічник екснардепа Грановського хоче придбати ОГХК
Компанія "Стугна лімітед" повідомила про намір придбати 100% акцій АТ "Об'єднана гірно-хімічна компанія".
Текст відповідного повідомлення розміщено в системі розкриття інформації на фондовому ринку (SMIDA).
На сьогодні власником 100% акцій АТ "Об'єднана гірно-хімічна компанія" є держава, в особі Фонду державного майна.
Раніше голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко повідомляв, що акціон з продажу ОГХК відбудеться до кінця серпня.
Закон "Про акціонерні товариства" передбачає обов'язок потенційного покупця повідомити про намір купити пакет акцій більше 5% не пізніше, ніж за 30 днів до придбання. "Стугна лімідет" зробила це 12 серпня. Тобто акціон мав би пройти не раніше 12 вересня. Не виключено, що сам аукціон, як і повідомляють в Фонді держмайна, відбудеться 31 серпня, а безпосередньо угода з переходом прав власності на акції ОГХК – пізніше.
Загалом за словами Сенниченка, на ОГХК претендують 13 потенційних покупців із різних країн, а стартова ціна компанії на приватизаційному конкурсі становитиме "декілька мільярдів гривень".
Номінальна вартість 100% акцій АТ "Об'єднана гірно-хімічна компанія" становить 1,944 млрд грн.
За даними системи Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником "Стугна лімітед" є Віталій Вайнштейн. Міноритарним власником є компанія, що належить Юрію Мандригелі.
За даними порталу "Посіпаки", Віталій Вайнштейн був помічником народного депутата Олександра Грановського.
Грановського під час президентства Петра Порошенка називали "куратором президента в судах та прокуратурі".
Детальніше про приватизацію АТ "Об'єднана гірно-хімічна компанія" читайте в матеріалі "Приватизація року: як Україна буде продавати титанового гіганта ОГХК і за скільки"
Економічна правда
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