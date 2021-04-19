Аукціон з приватизації ОГХК планують провести в липні

У Фонді держмайна сподіваються на зростання вартості під час очікуваного в липні приватизаційного конкурсу ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", в управління якого передано Вільногірський гірничо-металургійний комбінат та Іршанський гірничо збагачувальний комбінат.

Про це на прес-конференції заявив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Робота з підготовки завершується. Наступний крок - передача на Кабмін, затвердження умови стартової ціни та інших приватизаційних умов", - розповів він.

За його словами, до теперішнього моменту не вирішено питання про зняття грифу "Для службового користування" з даних про запаси корисних копалин цієї компанії: "Аукціон відбудеться в липні, до цього сподіваємося на зняття грифа ДСП з запасів компанії".

Водночас заступник голови ФДМ Тарас Єлейко висловив упевненість, що вартість ОГХК в ході аукціону зросте: "Вважаємо, що ціна буде вищою на конкурсі".

Нагадаємо:

Радник з приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" визначив і запропонував стартову ціну для приватизаційного аукціону об'єкта - 3,7 млрд грн.

Раніше Сенниченко заявляв, що підготовка Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) до приватизації завершена, її можна передати у приватну власність уже у першому кварталі 2021 року, якщо Рада зніме заборону на продаж великих держкомпаній.

Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.