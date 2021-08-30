Фонд госимущества назвал новую дату аукциона по приватизации ОГХК

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Аукционная комиссия Фонда государственного имущества на заседании 30 августа определила 29 октября как новую дату приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ФГИ.

"Фонд государственного имущества выполнит поставленную задачу осуществить приватизацию ОГХК в 2021 году, поэтому мы обеспечили все возможности для потенциальных инвесторов, в том числе иностранных, принять участие в прозрачном аукционе", - прокомментировал заместитель председателя фонда Тарас Елейко.

По его словам, потенциальные инвесторы будут иметь достаточно времени для того, чтобы качественно подойти к аукциону, в частности должным образом подготовить документы и направить заявки для участия в нем.

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3,7 миллиарда гривен за ОГХК: как проходила подготовка к приватизации

Напоминаем:

Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион АО "Объединенная горно-химическая компания", поскольку после проверки полученных заявок к торгам может быть допущено только одного участника.

В Фонд поступило 3 заявки для участия в аукционе по приватизации АО "ОГХК", но двое из потенциальных участников подали неполный пакет документов.

В ведомстве ожидают заявок от других крупных игроков рынка, которые изучали данные о "ОГХК", но которым не хватило отведенных законодательством на подготовку 2 месяцев для завершения аудита и принятия решения.

Фонд госимущества надеется на рост стоимости ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" со стартовых 3,7 млрд грн. Тогда же Фонд заявлял, что на ОГХК претендуют 13 потенциальных покупателей из разных стран.