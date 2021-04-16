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Приватизація ОГХК: визначили стартову ціну

П'ятниця, 16 квітня 2021, 16:00
 

Радник з приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" визначив і запропонував стартову ціну для приватизаційного аукціону об'єкта - 3,7 млрд грн.

Про це повідомив у Facebook голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

"3,7 млрд грн - стартова ціна, що визначена та запропонована радником з приватизації АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". ОГХК стане першим об’єктом, виставленим на аукціон великої приватизації.

Ціна сформована за результатами комплексного аудиту та повної оцінки матеріально-технічного забезпечення підприємства", - написав Сенниченко.

За його словами, на формування стартової ціни вплинули такі фактори:

  • збільшення запасів у ВГМК у 2 рази;
  • кон’юнктура ринку титану та збільшення цін на ринку;
  • покращення фінансових показників, зокрема зростання операційного прибутку.

"Аукціонна комісія визначила умови продажу, які будуть направлені на затвердження до КМУ. Приватизація компанії не несе економічних чи безпекових ризиків для економіки України", - зазначив голова ФДМ.

Він додав, що попередню зацікавленість у приватизаційному аукціоні вже висловили більше 10 компаній.

Нагадаємо:

Раніше Сенниченко заявляв, що підготовка Об'єднаної гірничо-хімічної компанії (ОГХК) до приватизації завершена, її можна передати у приватну власність уже у першому кварталі 2021 року, якщо Рада зніме заборону на продаж великих держкомпаній.

Повідомлялось, що на АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендують 13 потенційних покупців із різних країн.

Економічна правда

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ОГХК приватизація Фонд держмайна

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