Новости 8 сентября: виртуальные активы, "Нафтогаз", уголь

О виртуальных активах. Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала во втором чтении законопроект №3637, который позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине.

Глава НБУ Кирилл Шевченко приветствует принятие ВР закона "О виртуальных активах", но отметил, что единственным законным средством платежа в Украине остается гривня.

О "Нафтогазе". Три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" 7 сентября подали в отставку, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на эти должности в набсовет.

Три независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза" рассказали, что уходят в отставку из-за отсутствия взаимопонимания с правлением НАК и "не могут обеспечивать надлежащую работу членов правления".

Об угле. Министерство энергетики инициирует привлечение средств Госрезерва для закупки угля для ПАО "Центрэнерго" объемом ориентировочно 1 млн тонн.

О БЭБ. Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявил, что работа Бюро может не начаться 25 сентября, что он анонсировал ранее.

О зарплатах в госкомпаниях. Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала во втором чтении законопроект №3952, которым предлагается сделать ведомости об оплате труда в госкомпаниях публично доступными для граждан.

О регулировании интернет-продавцов. Минэкономики разработало проект закона "О защите прав потребителей" в новой редакции, предусматривающий введение механизмов по регулированию интернет-коммерции.

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"Земля Шредингера", или Как немецкие инвесторы платят за аренду паев, которые не могут обрабатывать

Отсутствие опыта ведения бизнеса в Украине сыграло с немецкой медиагруппой Verlagsgruppe Passau злую шутку. Инвесторы вынуждены платить за аренду 400 гектаров земли без возможности работать на ней. (укр.)