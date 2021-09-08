Независимые члены набсовета Нафтогаза подали в отставку

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Три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" 7 сентября подали в отставку, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на эти должности в набсовет.

Об этом ЭП сообщили источники в НАК "Нафтогаз".

Так, речь идет об отставке трех независимых членов наблюдательного совета: Лескуа Бруно Жан Гастона, Люда Ван дер Хейдена и Споттисвуд Клэр Мэри Джоан.

В апреле пять из шести членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" публично объявили о прекращении своих полномочий. Речь шла о Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Люда ван дер Хейден, Юлии Кузнецов и Наталье Бойко.

Впоследствии членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год. Таким образом, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства было переизбрано в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Досрочно были прекращены полномочия Роберта Бенша как представителя государства. Вскоре на эту должность назначили заместительницу председателя Офиса президента Юлию Свириденко.

Премьер Денис Шмыгаль 7 сентября сообщил, что дал поручение первому вице-премьеру - министру экономики Алексею Любченко в течение недели обеспечить объявление конкурса по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза".

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Напоминаем:

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Член набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался Витренко, что председательница совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.

Экономическая правда