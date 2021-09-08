Независимые члены набсовета "Нафтогаза" назвали причину отставки

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Три независимых члена наблюдательного совета "Нафтогаза" рассказали, что уходят в отставку из-за отсутствия взаимопонимания с правлением НАК и "не могут обеспечивать надлежащую работу членов правления".

Об этом они рассказали во время брифинг 8 сентября, письмо к премьер-министру Дениса Шмыгалю в распоряжении ЭП.

В письме отмечается, что по итогам встреч с председателем правления 6 и 7 сентября независимые члены не получили никаких практических предложений по достижению компромисса.

"При таких условиях мы подтверждаем, что наблюдательный совет больше не может обеспечивать надлежащую работу членов правления как коллегиального органа, что является важным условием для стабильности и эффективного управления компанией", – отмечают они.

Во время брифинга руководительница наблюдательного совета отметила, что почти не было встреч и надлежащего общения с правлением. "Происходили какие-то заседания, мы не получали никаких документов. Мы фактически ставим какие-то вопросы, на которые не получаем ответы".

Она добавила, что в наблюдательном совете обеспокоены относительно будущего компании и ее финансового состояния. "Инвестиции невозможны, они не идут – их Юрий [Витренко] не позволяет делать. Компания словно в замороженном состоянии".

Независимые члены наблюдательного совета продолжат выполнять свои обязанности еще две недели, до 21 сентября.

Члены наблюдательного совета также отметили, что финансовый отчет Нафтогаза за первую половину года готовится и должен быть готов к 20 сентября.

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Напоминаем:

Три независимых члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" 7 сентября подали в отставку, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал конкурс на эти должности в набсовет.

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначил Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Член набсовета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался Витренко, что председательница совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.

Экономическая правда