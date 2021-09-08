Рада сделала зарплаты чиновников в госкомпаниях публичными

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Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала во втором чтении законопроект №3952, которым предлагается сделать ведомости об оплате труда в госкомпаниях публично доступными для граждан.

Об этом известно из заседания ВРУ, сайт Рады.

Документ поддержали 324 нардепа.

Законопроект вносит изменения в законы Украины "О защите персональных данных" и "О доступе к публичной информации". Так, публичной информацией можно считать данные о структуре, принципах формирования и размер оплаты труда и вознаграждения должностных лиц.

Изменения коснутся членов правления госкомпаний, а также членов наблюдательных советов. Речь идет о компаниях, в уставном капитале которых более 50% акций прямо или косвенно принадлежат государству и / или территориальной общине.

К таким госкомпаниям, в частности, относятся Приватбанк, Ощадбанк, "Укргазбанк", "Укрэксимбанк", НАК "Нафтогаз Украины".

Указанные юрлица отнесут к распорядителей публичной информации. Такая информация не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом. Предполагается, что закон обяжет госкомпании ежемесячно обнародовать соответствующую информацию на своих сайтах.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3952 по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в госкомпаниях.

Экономическая правда