Рада легализовала виртуальные валюты в Украине

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Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала во втором чтении законопроект №3637, который позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине.

Об этом известно из заседания ВРУ, пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Документ поддержали 276 депутатов.

Этот закон является базовым и определяет правовой статус виртуальных активов, чем предоставляет юридическую защиту пользователям и участникам рынка. Таким образом официально смогут работать иностранные и украинские криптобиржи, а банки – открывать счета для криптокомпаний.

Кроме того, это означает, что украинцы смогут задекларировать свои доходы в виртуальных активах.

Ранее в Комитете ВР по вопросам антикоррупционной политики рассказывали, что объем транзакций в Украине с виртуальными активами составляет около 150-200 миллионов долларов в день, а капитализация виртуальных активов - более 2 миллиардов долларов.

В Минцифры объясняют, что закон базируется на актуальных стандартах регулирования операций с виртуальными активами международной группы по противодействию отмыванию денег (ФАТФ). Они устанавливают правила для поставщиков услуг, связанных с оборотом виртуальных активов и способствовать детенизации этого рынка.

Регулятором рынка будет Минцифра, кроме отдельных случаев, где вступает НБУ или Нацкомиссия по ценным бумагам. Ведомство будет способствовать адаптации законодательства Украины об обращении виртуальных активов с международными стандартами и защищать права участников рынка.

"Уже вскоре иностранные и украинские услуг, связанные с оборотом виртуальных активов, в частности, криптобиржи, смогут официально работать в нашей юрисдикции", – комментирует вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Чтобы осуществлять деятельность, связанную с оборотом виртуальных активов, поставщики услуг должны будут раскрыть структуру собственности для возможности установки конечных бенефициарных владельцев.

Такие владельцы должны иметь безупречную деловую репутацию, а также ввести внутренние процедуры финансового мониторинга для предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем.

Закон вступает в силу со дня, когда вступит в силу ЗУ о соответствующих изменениях в Налоговый кодекс относительно особенностей налогообложения операций с виртуальными активами, но не ранее дня опубликования настоящего Закона.

Напоминаем:

Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении законопроект №3637, который призван легализовать сферу виртуальных активов в Украине.

Ко второму чтению проект Закона включает новые положения FATF, связанные с оборотом виртуальных активов.

Экономическая правда