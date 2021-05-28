Голова ДФС розповів, коли почне роботу Бюро економічної безпеки

Нагадуємо:
Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки, серед яких ексміністр економіки Тимофій Милованов.
Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.
Читайте детальніше: Маски-шоу одного актора: як ДФС, СБУ і Нацполіція втратили контроль за економічними злочинами