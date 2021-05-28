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Голова ДФС розповів, коли почне роботу Бюро економічної безпеки

П'ятниця, 28 травня 2021, 13:25
 

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Про це під час прес-брифінгу сказав голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, передає "Інтерфакс-Україна".

"25 вересня - це дата, коли БЕБ має розпочати роботу, і наступного дня після цього Державна фіскальна служба припинить існування", - сказав Мельник.

За його словами, відомство, яке він очолює, вже перебуває у процесі ліквідації.

При цьому, Мельник підтвердив свої плани висувати свою кандидатуру на конкурс на посаду голови БЕБ.

"Я вважаю себе фахівцем у сфері гарантування економічної безпеки і хочу попросити роботу в цьому напрямі", - додав він.

Нагадуємо:

Зеленський підписав закон "Про Бюро економічної безпеки України" № 1150-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 28 січня 2021 року.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо визначення членів комісії з проведення конкурсу на посаду Директора Бюро економічної безпеки, серед яких ексміністр економіки Тимофій Милованов.

Бюро економічної безпеки - єдиний орган державної влади, відповідальний за боротьбу з економічними злочинами. Він отримає відповідні повноваження Служби безпеки та Податкової міліції, які будуть переосмислені з тим, щоб це був не стільки силовий, скільки аналітичний орган.

Читайте детальніше: Маски-шоу одного актора: як ДФС, СБУ і Нацполіція втратили контроль за економічними злочинами

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