Голова ДФС розповів, коли почне роботу Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Про це під час прес-брифінгу сказав голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник, передає "Інтерфакс-Україна".

"25 вересня - це дата, коли БЕБ має розпочати роботу, і наступного дня після цього Державна фіскальна служба припинить існування", - сказав Мельник.

За його словами, відомство, яке він очолює, вже перебуває у процесі ліквідації.

При цьому, Мельник підтвердив свої плани висувати свою кандидатуру на конкурс на посаду голови БЕБ.

"Я вважаю себе фахівцем у сфері гарантування економічної безпеки і хочу попросити роботу в цьому напрямі", - додав він.