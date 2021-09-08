Единственным законным средством платежа в Украине остается гривня – Шевченко

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Глава НБУ Кирилл Шевченко приветствует принятие ВР закона "О виртуальных активах", но отметил, что единственным законным средством платежа в Украине остается гривня.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, с принятием закона в Украине "появилась возможность создать прозрачный, цивилизованный и понятный рынок виртуальных активов с современной инфраструктурой и защищенными клиентами".

"Виртуальные активы, в том числе и те, что мы привыкли называть криптовалютой, получили определенный юридический статус, а участники рынка - на защиту и работу в правовом поле.

В Украине смогут легально работать международные биржи, где происходят торги виртуальными активами. Технологические инновации откроют много перспективных возможностей, в частности, будут способствовать привлечению инвестиций в нашу страну", - отметил Шевченко.

"После подписания закона президентом мы вместе с другими регуляторами этого рынка начинаем разработку и внедрение подзаконных нормативно-правовых актов, которые должны предоставить мощных стимулов для развития рынка и одновременно защитить украинский от угрозы мошенничества и обесценивание их сбережений", - добавил он.

В то же время Шевченко отметил, что единственным законным средством платежа в Украине остается гривня.

"Национальный банк отвечает за покупательную способность именно национальной валюты, регулирует ее оборот, благодаря этому осуществляет эффективную монетарную политику", - отметил он.

"Вместе мы изучаем возможность выпуска собственных цифровых денег (цифровой валюты от центробанка, с английского - СBDC) - е-гривни.

Одним из потенциальных направлений исследования выпуска е-гривни мы видим ее использование в сфере, связанной с оборотом виртуальных активов (например, для обмена, обеспечения выпуска и других операций с виртуальными активами). Это может создать новую инфраструктуру, которая бы выполняла роль эффективного шлюза между реальной экономикой и рынком виртуальных активов.

Соответственно е-гривня может стать одним из ключевых элементов качественного развития инфраструктуры для виртуальных активов в Украине", - резюмировал глава НБУ.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 8 сентября поддержала во втором чтении законопроект №3637, который позволит легализовать виртуальные активы и бизнес в этой сфере в Украине.

Экономическая правда