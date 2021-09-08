"Мы не успеваем": БЭБ может не запуститься 25 сентября – Мельник

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Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявил, что работа Бюро может не начаться 25 сентября, что он анонсировал ранее.

Об этом Мельник сказал в интервью "Суспільному".

На вопрос, состоится ли 25 сентября запуск БЭБ и ликвидация налоговой милиции, он ответил:

"Мы не успеваем. Так, определенные процессы были затянуты: не по вине Кабмина, не по вине народных депутатов. Так случилось, что оно немного затянулось. Шесть месяцев, которые были даны на ликвидацию ГФС, я в этом участвовал, и эти 6 месяцев. которые были даны для начала работы БЭБа ... Они по разным объективным причинам затянулись".

При этом, одной из возможных причин Мельник называет "летние периоды отпусков", одновременно добавляет, что процесс очень сложный, поскольку впервые в истории ликвидируется орган ГФС "под ноль".

"Это не так то и просто, как оказалось. И мы видим, что сейчас также проведение аудита ГФС продлено еще на определенный срок. Просто физически не успевают, работают ежедневно. Аудит проводится, но не успевают", - сказал он.

По его словам, процесс запуска продолжается.

"Да, все ориентируются на дату 25 сентября. Мы ориентируемся на эту дату. Почему я и сказал, что выбрал тактику как можно скорее назначить 30% центрального аппарата. Чтобы все направления перекрыть, чтобы начать работу, чтобы перехватить именно этот функционал, который должен делать БЭБ. И успеем ли мы? Нет, мы не успеваем", - признал Мельник.

Он добавил, что процедура конкурсов кандидатов на должности в БЭБ продлится не менее 30-35 суток.

"А если Совет общественного контроля будет создан, например, а голосование за Раду общественного контроля состоится 9 числа (сентября - ред.), трое суток идет голосования.

И получается, что где-то 12 мы получим Раду общественного контроля. Например, я создаю конкурсную комиссиию и, например, еще 30-35 дней минимум будут конкурсы на этих 200-220 человек, 30% от центрального аппарата. Наверное я не укладываюсь в 25 сентября", - пояснил Мельник.

"Я хочу запустить работу ведомства примерно где-то в конце этого месяца. 25 сентября - не совсем ... Где конец месяца - начало октября.

Понимаете, начало работы органа - это постановление Кабинета министров о запуске Бюро экономической безопасности, о запуске его работы. Для того, чтобы ходатайствовать перед премьер-министром, что "выдайте, пожалуйста, такое постановление" - мне нужно доложить, что сделано", - сказал он.

Глава БЭБ рассказал, что уже провели "очень много регистрационных процедур".

"Уже орган существует, уже зарегистрированы счета и т.д. Но чтобы даже провести конкурсные процедуры - мне нужно разработать положение по всем работникам, должностные инструкции. Потому что в конкурсных условиях я прописываю, что я от этих лиц жду, но я только заканчиваю структуру", - добавил он.

А на вопрос, действительно ли в законе о БЭБ говорится, что ДГФС должна быть ликвидирована на следующий день сразу после запуска БЭБ и будет ли это 26 сентября, Мельник ответил, что речь идет о 25-26 сентября.

Он также не исключил ситуации, когда ГФС ликвидируют, а БЭБ еще не начнет фактически работать.

"Да, такое может случиться - это риск. И сейчас, как раз, обсуждается этот вопрос: как не допустить, чтобы этого не случилось.

Почему? Потому что в законе прописано, так: сначала работа БЭБа, но не позднее шести месяцев. Шесть месяцев вытекают, по закону, 25 или 26 сентября. И это как раз та дата, когда изымается из налогового кодекса блок налоговой милиции и она перестает существовать", - резюмировал Мельник.

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Напомним:

Указ о назначении Мельника председателем Бюро экономической безопасности - появился на сайте Кабмина 20 августа 2021 года.

БЭБ заработает 25 сентября, а на следующий день ГФС, которую временно возглавляет Анатолий Александров, прекратит свое существование.

Новоназначенный председатель Бюро экономической безопасности Вадим Мельник приобрел квартиру в элитном жилом комплексе в курортном районе Одессы вдвое дешевле рыночной стоимости.