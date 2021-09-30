Экс-директор департамента финстабильности Ваврищук объяснил, почему покинул НБУ

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Экс-директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук объяснил, что его решение покинуть Нацбанк связано с тем, что он видит "уход от ценностей, которые нас привели в Нацбанк в 2015 году".

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Решение о том, что нужно уходить, вызревало не за день. Оно больше связано с тем, что я вижу отход от ценностей, которые нас привели в Нацбанк в 2015 году. Очень большими шагами мы движемся в обратном направлении.

С 2015 года успех реформ банковского сектора был обеспечен в значительной мере тем, что люди делали свою работу, руководствуясь профессиональными соображениями. Собственно, исключительно профессиональными соображениями", - заявил Ваврищук.

"Раньше результаты нашего анализа обсуждались на комитетах, правлении. Иногда они подвергались сомнению, и мы должны были их защищать. Но если мы имели аргументы, то на их основе принимались серьезные решения.

Сейчас я не вижу, как наша профессиональная работа определяет работу Национального банка, как она влияет на окончательные решения правления.

Если посмотреть на другие блоки, с которыми мы сотрудничаем, например, на наблюдательный, там ситуация принципиально изменилась. Там мы четко видим и осознаем, что больше нет места объективному анализу. Разрушены процессы, разрушена коллегиальность - это мое глубокое убеждение", - подчеркнул он.

"Когда ты сидишь на наблюдательном комитете и понимаешь, что твое мнение может быть озвучено, но только для протокола, чтобы показать видимость дискуссии, а не для того, чтобы быть учтеным при принятии решения, то это вызывает вопросы.

За год накопилось очень много негативных впечатлений и фактов. Они убедили, что оставаться в Нацбанке нет смысла. Это как быть ширмой для решений и для процессов, в которые ты не веришь и которые ты не разделяешь", - добавил Ваврищук.

По его словам, культура и практика работы Нацбанка противоречит рекомендациям и постановлениям, которые регулятор сам пишет для банковского сектора.

Он привел два примера. Первый - требование о коллективной пригодности.

"Нацбанк в своих регуляциях рассказывает, что правление и наблюдательные советы банков должны быть коллективно пригодными и каждый их член должен быть профессионально пригодным индивидуально.

Но мы видим НБУ, которое, по моему мнению, не является коллективно пригодным, а отдельные члены правления индивидуально профессионально непригодны. Банковский надзор, банковская методология, финансовые рынки курируются людьми, которые имеют очень базовые знания о своих зоны ответственности", - заявил Ваврищук.

Второй пример - коллегиальность и культура.

"Нацбанк в своих регуляциях говорит, что у каждого банка менеджмент должен создавать культуру коллегиальности и культуру управления рисками. Культура формируется сверху. Это правило возникло не случайно, ведь только в процессе дискуссии появляются содержательные аргументы" за "или" против ".

Странно слышать, когда на заседаниях наблюдательного комитета коллеги упрекают менеджмент банков, что в них решения принимаются не коллегиально, что все единолично решает председатель правления. Это фиксируют специалисты департамента выездных проверок, посещающих заседания правления или наблюдательных советов", - добавил он.

"Стоит ли работать в регуляторе, который живет в двух параллельных реальностях: в одной он говорит о необходимости соблюдения банками общепризнанных в мире правил, а во второй - нивелирует эти ценности и правила?

Сейчас отдельные члены правления ассоциируются у меня с интеллектуальной "черной дырой", которая только поглощает информацию и не способна производить ничего нового", - резюмировал он.

"В течение последнего года меня удивляло, что некоторые члены правления не способны обсудить один вопрос, если не имеют листа с базовыми фактами. Они не способны общаться профессионально ни на одну тему из сфер их ответственности", - добавил Ваврищук.

На вопрос, знает ли он, куда пойдет работать дальше, Ваврищук ответил:

"Нет, у меня сейчас период поиска следующего места работы. На следующей неделе буду общаться с потенциальными работодателями. В любом случае я не смогу работать в банках, в большинстве сегментов финансового сектора в течение года, это прямо запрещено законом".

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Напомним:

Виталий Ваврищук объявил о намерении завершить работу на должности директора Департамента финансовой стабильности Нацбанка и написал заявление об увольнении по собственному желанию 16 сентября 2021 года.

Ранее стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск. В самом Нацбанке пожаловались, что такие решения их бывших работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.

Нацбанк 2 сентября объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента лицензирования, срок подачи резюме кандидатов продлится 14 календарных дней - до 15 сентября 2021 года включительно.

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Экономическая правда