Нацбанк ищет нового директора департамента лицензирования

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Нацбанк 2 сентября объявил конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора Департамента лицензирования, срок подачи резюме кандидатов продлится 14 календарных дней - до 15 сентября 2021 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В Нацбанке напомнили, что 1 сентября Александр Бевз по собственному желанию завершил работу на должности Директора департамента лицензирования НБУ.

В сферу компетенции будущего руководителя этого департамента будет входить обеспечение реализации функций Нацбанка в сфере регистрации и лицензирования банков, небанковских финансовых учреждений, включая:

согласование уставов банков и изменений к ним, лицензирование банковской деятельности, осуществления согласительных действий в отношении руководителей и владельцев банков, оценку структуры собственности банков, ведения Государственного реестра банков;

аккредитацию филиалов, представительств иностранных банков на территории Украины;

выдачу небанковским финансовым учреждениям и другим лицам, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, лицензий на осуществление валютных операций, лицензий на осуществление торговли валютными ценностями, их остановки, обновления, отзыва (аннулирования) в соответствии с законодательством Украины, осуществление других лицензионных, регистрационных, согласующих действий по небанковских учреждений и участников рынка небанковских финансовых услуг, их руководителей, владельцев и структуры собственности;

ведение Государственного реестра финансовых учреждений, а в определенных нормативно-правовыми или распорядительными актами случаях - других реестров лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, участников рынка небанковских финансовых услуг лиц, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Национальный банк;

выдачей юридическим лицам лицензий на предоставление банкам услуг по инкассации и согласований на осуществление юридическим лицом операций по обработке и хранению наличности;\

осуществлением согласовательных и регистрационных действий в отношении участников платежного рынка, ведения Реестра платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры;

осуществлением предварительной квалификации лиц, которые могут участвовать в выводе неплатежеспособных банков с рынка.

Департамент лицензирования входит в вертикаль подчинения "Пруденциальный надзор".

Подробная информация о требованиях к кандидатам на должность - по ссылке.

Напомним:

Ранее стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск. В самом Нацбанке пожаловались, что такие решения их бывших работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

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Экономическая правда