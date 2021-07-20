Шевченко прокомментировал волну увольнений из НБУ

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Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Газета пишет, что с момента назначения Шевченко год назад Нацбанк покинули около 30% топ-менеджеров. В частности, глава департамента лицензирования НБУ и восемь коллег заявили об увольнении, пожаловавшись на недостаточную прозрачность и независимость, а также на концентрацию решений в "одних руках".

"Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег. Я рассматриваю эту пиар-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ", - сказал Шевченко.

Он добавил, что НБУ играет "очень важную" роль в экономике. Шевченко добавил, что политическое давление на НБУ "имеет разрушительное и опасное влияние".

"Без дальнейшей антикоррупционной реформы было бы очень трудно защитить права кредиторов и права инвесторов в Украине.

Одной из моих целей является защита реформы корпоративного управления в государственных банках. Иначе будущая приватизация никогда не произойдет", - резюмировал глава НБУ.

Напомним:

Накануне стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск. В самом Нацбанке пожаловались, что такие решения их бывших работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования.

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Экономическая правда