Из НБУ уходит еще один директор департамента

Виталий Ваврищук фото: Fincub

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ совпадают с соображениями Александра Бевза (директора Департамента лицензирования, который заявил, что руководство департамента подало заявления об увольнении - ред.).

Полностью разделяю высказанную позицию. Сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ. Сроки обсужу с новым заместителем главы НБУ - куратором Департамента финансовой стабильности", - написал Ваврищук.

Напомним:

Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.

Нацбанк заявляет, что 9 сотрудников департамента лицензирования НБУ подали заявления об увольнении - Департамент будет продолжать работу в штатном режиме.

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Экономическая правда