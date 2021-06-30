Из НБУ уходит еще один директор департамента
Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук заявил, что планирует завершить работу в Нацбанке.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Мои собственные наблюдения о состоянии дел в НБУ совпадают с соображениями Александра Бевза (директора Департамента лицензирования, который заявил, что руководство департамента подало заявления об увольнении - ред.).
Полностью разделяю высказанную позицию. Сообщил коллегам, что планирую завершить работу в НБУ. Сроки обсужу с новым заместителем главы НБУ - куратором Департамента финансовой стабильности", - написал Ваврищук.
Напомним:
Команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за отхода регулятора от стандартов работы.
Нацбанк заявляет, что 9 сотрудников департамента лицензирования НБУ подали заявления об увольнении - Департамент будет продолжать работу в штатном режиме.
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Экономическая правда
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