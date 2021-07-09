Новости 9 июля: евробонды "Укрзализныци", МВФ, штраф "Новой почты"

О евробондах "Укрзализныци". "Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на 300 миллионов долларов под 7,875% годовых.

О МВФ. Исполнительный комитет Международного валютного фонда поддержал предложение о распределении между странами 650 млрд долларов для восстановления после пандемии – если его утвердит Совет МВФ, страны получат средства до конца августа.

Во время переговоров между Украиной и Международным валютным фондом стороны достигли понимания в вопросах антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и независимости НАБУ - вскоре ожидается соглашение на уровне персонала.

О штрафе "Новой почты". Глава Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая уверяет, что наложенный на "Новую пошту" штраф в более 325 миллионов гривень будет отменен.

В Минэкономики заявили, что применение к ООО "Новая почта" максимальных санкций нарушает требования законодательства, а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания, эта ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка.

Главе Госпродпотребслужбы будет рекомендовано полностью отменить решение о штрафе в Харькове на 151 млн грн, который наложили на "Новую почту", расследование относительно второго штрафа будет завершено до 15 июля.

Об инфляции. В июне 2021 года инфляция в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, по сравнению с маем 2021 - снизилась до 0,2%.

О B2B Jewelry. Финансовая "пирамида" B2B Jewelry, которую "заблокировало СБУ" в августе прошлого года, продолжает собирать деньги с новых вкладчиков - ее основатель Николай Гонта больше не под домашним арестом, а обвинение за почти год не предъявлено.

Эксклюзив ЭП:

Жизнь без вспашки. Как фермеры без обработки земли выращивают растения и что из этого получается

Шесть тысяч лет землю "ранил" плуг, а в 1950-х человек нарушил цепочку "вспахал-засеял-обработал-собрал". Так появилась технология нулевой обработки почвы No-Till. Что это, кто ее применяет и спасет ли она почву от истощения? (укр)