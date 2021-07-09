Штрафа в 325 миллионов "Новой поште" не будет – глава Госпродпотребслужбы
Глава Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая уверяет, что наложенный на "Новую пошту" штраф в более 325 миллионов гривень будет отменен.
Об этом Магалецкая написала на своей странице в Facebook.
"Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы", – написала Магалецкая.
"Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватный нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Сегодня буду иметь личную встречу с представителями "Новой пошты" и бизнес-сообщества. Необходимо срочно менять законодательство. Иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах", – добавила она.
Также Магалецкая сообщила, что "с "виновниками" скандала в Харьковской области "разбираются".
"Меня лично интересуют мотивы такого решения... В ГППС никто не будет "рвать" бизнес, пока я возглавляю эту структуру", – написала руководительница.
Напоминаем:
Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала компанию "Новая пошта" на 325,85 млн грн за якобы "препятствование проверке", компания оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua