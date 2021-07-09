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Штрафа в 325 миллионов "Новой поште" не будет – глава Госпродпотребслужбы

Пятница, 9 июля 2021, 10:25
Владислава Магалецкая
Владислава Магалецкая
Facebook

Глава Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая уверяет, что наложенный на "Новую пошту" штраф в более 325 миллионов гривень будет отменен.

Об этом Магалецкая написала на своей странице в Facebook.

"Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы", – написала Магалецкая.

"Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватный нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Сегодня буду иметь личную встречу с представителями "Новой пошты" и бизнес-сообщества. Необходимо срочно менять законодательство. Иначе такие случаи могут повториться через исполнителей на местах", – добавила она.

Также Магалецкая сообщила, что "с "виновниками" скандала в Харьковской области "разбираются".

"Меня лично интересуют мотивы такого решения... В ГППС никто не будет "рвать" бизнес, пока я возглавляю эту структуру", – написала руководительница.

Напоминаем:

Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала компанию "Новая пошта" на 325,85 млн грн за якобы "препятствование проверке", компания оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

Экономическая правда

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