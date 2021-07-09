"Укрзализныця" одолжила на международных рынках 300 миллионов долларов под 7,9% годовых – медиа

уз

"Укрзализныця" разместила пятилетние евробонды на 300 миллионов долларов под 7,875% годовых.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в банковских кругах.

Позже размещение евробондов подтвердили в пресс-службе компании. Как говорится в сообщении, спрос на приобретение вдвое превысил предложение "Укрзализныци", заявки на финансирование получены от 70 инвесторов – в основном из Великобритании и Швейцарии.

Привлеченные средства "Укрзализныця" направит на обслуживание долговых обязательств компании и на погашение кредита перед дочерним банком российского "Сбербанка" в Украине.

Часть средств также планируется направить на пополнение оборотного капитала "Укрзализныци".

Пресс-служба УЗ отмечает, что привлеченные средства будут направлены на рефинансирование существующего долга с целью снижения стоимости финансирования компании и уменьшения нагрузки на ее ликвидность.

"Таким образом, выпуск облигаций не приведет к повышению размера кредитного портфеля "Укрзализныци", а исключительно снизит задолженность в краткосрочном периоде, что будет иметь положительное влияние на кредитный рейтинг компании", – добавили в пресс-службе.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемому выпуску пятилетних еврооблигаций "Укрзализныци" ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B (EXP)" и поместило его в список Rating Watch "Негативный".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" подписала соглашение со "Сбербанком" об отсрочке погашения задолженности на сумму 116 млн долларов, основные выплаты по которой приходились на 30 мая текущего года.

Кредит от этого банка был привлечен УЗ с целью финансирования подготовки инфраструктуры к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу "Евро-2012".