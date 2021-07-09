Штраф "Новой почте": Минэкономики проведет служебную проверку

В Минэкономики заявили, что применение к ООО "Новая почта" максимальных санкций нарушает требования законодательства, а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания, эта ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка.

Об этом говорится в позиции Минэкономики.

"Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению", - заявили в ведомстве.

"Важно, что с целью устранения субъективной составляющей при определении уровня штрафов за аналогичные нарушения Минэкономики уже разработан проект Закона Украины, который предусматривает установление фиксированной суммы таких штрафов.

Согласно статье 12 Закона Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" в случае применения санкций за нарушение требований законодательства, в частности, если законом предусматриваются минимальные и максимальные размеры санкций, учитывается принцип пропорциональности нарушения и наказания", - добавили в ведомстве.

В то же время в Новой почте заявили, что 9 июля состоялась встреча совладельца Новой почты Вячеслава Климова с председателем Государственной потребительской службы Владиславой Магалецкой в рамках Союза украинских предпринимателей.

"По делу открыто два дисциплинарных производства. Создані отдельные комиссии, которіе проводят расследование по поводу проверок Новой почты в Харькове и Чугуеве.

Комиссия, которая расследовала дело в Харькове, предварительно установила многочисленные нарушения законодательства при проведении проверки. Предварительно главе Госпродпотребслужбе будет рекомендовано полностью отменить решение о штрафе в Харькове на сумму 151 млн гривен. Комиссия, расследующая дело в Чугуеве, еще не завершила свою работу и планирует завершить ее до 15 июля", - заявили в компании.

Отмечается, что Госпродпотребслужба направит в Исполнительную службу письмо о приостановлении исполнения решения.

"Это нужно для того, чтобы с Новой почты не был автоматически взыскан штраф пока продолжается рассмотрение дела", - пояснили в "Новой почте".

Напоминаем:

Глава Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая уверяет, что наложенный на "Новую пошту" штраф в более 325 миллионов гривень будет отменен.

Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала компанию "Новая пошта" на 325,85 млн грн за якобы "препятствование проверке", компания оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

Экономическая правда