Дело "Новой почты": первый штраф рекомендуют отменить, по второму продолжается расследование

Главе Госпродпотребслужбы будет рекомендовано полностью отменить решение о штрафе в Харькове на 151 млн грн, который наложили на "Новую почту", расследование относительно второго штрафа будет завершено до 15 июля.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты" по итогам встречи совладельца компании Вячеслава Климова с главой Государственной потребительской службы Владиславой Магалецкой в рамках Союза украинских предпринимателей.

Отмечается, что по делу открыто два дисциплинарных производства - созданы отдельные комиссии, которые проводят расследование по поводу проверок Новой почты в Харькове и Чугуеве.

"Комиссия, которая расследовала дело в Харькове, предварительно установила многочисленные нарушения законодательства при проведении проверки. Предварительно главе Госпродпотребслужбы будет рекомендовано полностью отменить решение о штрафе в Харькове на сумму 151 млн гривен", - заявили в компании.

В то же время комиссия, которая расследует дело в Чугуеве, продолжает работать и планирует завершить расследование до 15 июля.

"Кроме того, Госпродпотребслужба направит в Исполнительную службу письмо о приостановлении исполнения решения. Это нужно для того, чтобы с Новой почты не был автоматически взыскан штраф, пока продолжается рассмотрение дела", - пояснили в "Новой почте".

Напоминаем:

В Минэкономики заявили, что применение к ООО "Новая почта" максимальных санкций нарушает требования законодательства, а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания, эта ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка.

Глава Государственной продовольственной потребительской службы Владислава Магалецкая уверяет, что наложенный на "Новую пошту" штраф в более 325 миллионов гривень будет отменен.

Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала компанию "Новая пошта" на 325,85 млн грн за якобы "препятствование проверке", компания оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

Экономическая правда