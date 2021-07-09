МВФ может выделить странам 650 миллиардов долларов до конца августа

imf/flickr

Исполнительный комитет Международного валютного фонда поддержал предложение о распределении между странами 650 млрд долларов для восстановления после пандемии – если его утвердит Совет МВФ, страны получат средства до конца августа.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядительницы МВФ Кристалина Георгиевой, сообщает пресс-служба МВФ.

"Вчера Исполнительный комитет МВФ согласился с моим предложением по новому распределению СДР (Специальные права заимствования - ЭП), эквивалентного 650 млрд долларов, крупнейшего ассигнования в истории МВФ, для удовлетворения долгосрочных мировых потребностей в резервах во время худшего кризиса со времен Великой депрессии", – рассказала Георгиева.

По ее словам, следующим шагом будет представить предложение о распределении Совету Фонда для рассмотрения и утверждения. В случае поддержки Советом, "распределение СДР будет завершено до конца августа".

Выделение СДР, говорят в Фонде, будет способствовать повышению ликвидности и резервов всех стран-членов, укреплению доверия и устойчивости, а также стабильности мировой экономики.

Последний раз Фонд делал такую операцию в 2009 году, и тогда, говорит Георгиева, распределение СДР способствовало существенному восстановлению от мирового финансового кризиса.

"В ближайшее время мы будем активно сотрудничать со своими членами, чтобы определить варианты добровольного направления СДР от более богатых стран для поддержки более уязвимых", – подытожила она.

Ассигнования СПЗ распределяются между членами МВФ пропорционально квоте страны в МВФ.

Напоминаем:

Украина пропорционально своей квоте в Международном валютном фонде может получить более 2,7 млрд долларов в рамках новой инициативы Фонда по дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.

МВФ обсуждает выделение СДР (специальных прав заимствования) на сумму 650 млрд долларов для помощи восстановления мировой экономики в результате пандемии.

Экономическая правда