В июне инфляция в годовом измерении осталась на уровне 9,5% – Госстат

В июне 2021 года инфляция в годовом измерении осталась на уровне 9,5%, по сравнению с маем 2021 - снизилась до 0,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

"Инфляция на потребительском рынке в июне 2021 по сравнению с маем 2021 составила 0,2%, с начала года - 6,4%", - заявили в Госстате.

При этом, базовая инфляция в июне 2021 по сравнению с маем 2021 составила 0,4%, с начала года - 4,3%.

В июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%.

Больше всего - на 16% - подешевели яйца. На 2,8 - 0,4% снизились цены на фрукты, овощи, млолоко, сало, свинину.

В то же время на 3,4 - 0,4% подорожали подсолнечное масло, рыба и продукты из рыбы, рис, макаронные изделия, мясо птицы, безалкогольные напитки, сыры, продукты переработки зерновых, говядина, масло, сахар.

В то же время рост цен и тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,4% произошел в основном за счет повышения платы за содержание домов и придомовых территорий на 1%, природный газ - на 0,7%.

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Напомним:

В правительстве прогнозируют около 4% роста экономики в этом году, а инфляция останется в пределах прогнозируемых тенденций - до 8%.

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. НБУ в дальнейшем готов повышать ставку, если более существенное усиление инфляционного давления и ухудшение ожиданий будут представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.

В мае 2021 года инфляция в годовом измерении подскочила до 9,5% после 8,4% в апреле.

В НБУ ожидают, что в 2021 году инфляция составит 8%, пик инфляционного всплеска придется на 3 квартал года прежде всего из-за низкой прошлогодней базы сравнения.

В апреле Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 7,5% годовых.

В марте правление Нацбанка приняло решение о повышении учетной ставки до 6,5% с учетом ускоренной инфляции в начале 2021 года, регулятор готов при необходимости повышать ставку дальше.

Во время дискуссии членов комитета по монетарной политики НБУ по учетной ставки 3 марта повышение ставки с 6 до 6,5% поддержали 6 из 8 присутствующих членов комитета.

Экономическая правда