Украина и МВФ достигли компромисса по антикоррупционным вопросам – Минфин

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Во время переговоров между Украиной и Международным валютным фондом стороны достигли компромисса в вопросах антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и независимости НАБУ - вскоре ожидается соглашение на уровне персонала.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов по результатам встреч министра финансов Сергея Марченко и представителей МВФ в США.

Так, представители МВФ отметили прогресс Украины в проведении реформ, необходимых для продолжения программы сотрудничества, отметили в Минфине.

В ведомстве говорят, что "переговоры позволили согласовать позиции обеих сторон и достичь компромисса по ряду вопросов, в частности, антикоррупционной реформы, реформы корпоративного управления и вопросы независимости НАБУ".

По словам Марченко, Украина достигла значительных результатов в выполнении структурных маяков МВФ. Он отметил, что Верховная Рада в короткий срок приняла ряд законопроектов, необходимых для продолжения программы сотрудничества с МВФ.

Однако эксперты МВФ отметили, что решение КСУ привело к откату антикоррупционных усилий, требует соответствующей реакции со стороны украинской власти.

Стороны договорились о тесной коммуникацию и совместной работе для возможности достижения Staff level agreement в ближайшее время.

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Напоминаем:

Украинское правительство, как и раньше, надеется на получение в этом году от МВФ транша около 0,7 млрд долл по программе stand by, министр финансов Сергей Марченко с делегацией сейчас ведет соответствующие переговоры в Вашингтоне.

Аналитики Bank of America (BofA) считают, что Украина может попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ во время избирательного цикла 2023-2024 годов.

В Международном валютном фонде говорят о том, что определенный прогресс для завершения первого пересмотра программы stand-by есть, однако Украине нужно сделать еще больше ко второму пересмотру.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в отношении всех законодательных вопросов в рамках переговоров с МВФ Украина "показала прогресс и продвинулась вперед".

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил в апреле министр финансов Сергей Марченко.

Экономическая правда