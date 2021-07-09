Финансовая пирамида B2B Jewelry продолжает работать – Bihus.Info

Финансовая "пирамида" B2B Jewelry, которую "заблокировало СБУ" в августе прошлого года, продолжает собирать деньги с новых вкладчиков - ее основатель Николай Гонта больше не под домашним арестом, а обвинение за почти год не предъявлено.

Об этом говорится в сюжете Bihus.Info.

Журналисты напомнили, что в августе 2020 года правоохранители объявили о блокировании финансовой пирамиды, которая, по их данным, собрала 250 тыс долл с 600 тыс вкладчиков.

При этом, основателю B2B Jewelry Николаю Гонте, его жене и бухгалтеру выдвинули подозрения.

"Инкриминировали мошенничество с финансовыми ресурсами и отмывание и легализацию преступных денег. Тогда же, в 2020-м, Гонте избрана мера пресечения - круглосуточный домашний арест", - напоминает Bihus.Info.

Журналисты выяснили, что с момента объявления подозрений Николаю Гонте, его жене Елене и главному бухгалтеру прошел почти год, но обвинения до сих пор не предъявлены и досудебное расследование не завершено.

При этом, сейчас в магазинах B2B Jewelry снова очереди - проект продолжает продавать украшения под обещания вернуть их полную стоимость, оставить украшение и доплатить еще сверху.

"Во время визита журналистов в магазин одна из посетительниц принесла на кассу 137 тыс гривен", - говорится в расследовании.

Также издание выяснило, что в B2B Jewelry появился клон - Cancri Jewelry, которая позиционирует себя как турецкий ювелирный дом, но ориентируется, в частности, на украинскую аудиторию.

"Недавно Cancri Jewelry представили в Одессе, на инстаграм-страницу сети подписана комуникационщица B2B Jewelry, а сам Николай Гонта в интервью признал, что "не юридически" владеет бизнесом в Турции", - добавляют журналисты.

Также сообщается, что на острове, арестованном в рамках производства, продолжается строительство коттеджей. Журналисты Bihus.Info заметили там автомобили, зарегистрированные на сына Гонты Александра и благотворительный фонд "Зимородок" жены Гонты (фонд фигурирует в производстве как часть пирамиды B2B Jewelry).

"Для оплаты онлайн B2B Jewelry теперь использует свежесозданный ООО "Голдмайстер". Она оформлена на жителя Ладыжина Дмитрия Александренка. Согласно реестру судебных решений, привлекался к уголовной ответственности за разбойное ограбление", - добавляют в Bihus.Info.

Журналисты также заявляют, что круглосуточный домашний арест Николая Гонты отменил Печерский районный суд Киева весной 2021-го. Вместо него ему назначили личное обязательство.

"Причем это решение суда, как и многие другие по делу B2B Jewelry, отсутствует в публичной части судебного реестра. Оттуда также исчезли постановления об аресте земельных участков и домов на острове под Киевом (остров связан с семьей Гонты и может быть способом легализации средств от пирамиды).

Доступ к опубликованным ранее решениям, выяснили Bihus.Info, ограничен на основании постановления Офиса генпрокурора от 9 июня 2021 года. Журналисты направили запрос в ОГП, чтобы понять, кто именно и почему принял такое решение. Сейчас ждут ответа", - говорится в расследовании.

Напомним:

Служба безопасности Украины в августе 2020-го заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.

Трем организаторам B2B Jewelry сообщили о подозрении, двум фигурантам выбрали меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

По сообщениям правоохранителей, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.