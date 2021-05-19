Кабмин переизбрал 5 членов набсовета "Нафтогаза" сроком до года

Кабмин на заседании 19 мая переизбрал 5 членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года.

Об этом сообщил в Facebook премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня во время заседания Кабинета Министров были переизбраны пять членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" на срок до одного года.

Правительство остается преданным дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам, где четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу", - написал премьер.

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Напоминаем:

Правительство пригласило членов наблюдательного совета "Нафтогаза" на заседание и планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом до проведения нового конкурса.

5 членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" готовы принять предложение Кабмина и подписать контракты о работе сроком еще на один год.

Пять из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 30 апреля 2021 года публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративным процедурам, действующих в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая.

Членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год - государство готово подписать контракты с членами наблюдательного совета на тот же срок, что и с генеральным директором.

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" остаться работать до проведения нового конкурса.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался главе правления компании Юрию Витренко, что председатель совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.

Экономическая правда