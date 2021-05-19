Правительство пригласило членов наблюдательного совета "Нафтогаза" на заседание и планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом до проведения нового конкурса.

Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Сегодня к заседанию правительства присоединятся члены наблюдательного совета "Нафтогаза". Мы полностью поддерживаем и остаемся преданными дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам.

В частности, правительство планирует улучшить работу номинационного комитета, который отвечает за назначение членов независимых наблюдательных советов, в частности, рассматриваем привлечение к такому комитету представителя от наших международных партнеров", - сказал Шмыгаль.

"Также правительство планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом "Нафтогаза" и провести в дальнейшем абсолютно прозрачный конкурс и на должность членов наблюдательного совета, и на должность главы правления.

Поэтому сейчас мы действительно начинаем полноценную корпоративную реформу, где четко определены не только права и обязанности, а и ответственность за работу", - добавил он.

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Напоминаем:

Пять из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 30 апреля 2021 года публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративным процедурам, действующих в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая.

Членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год - государство готово подписать контракты с членами наблюдательного совета на тот же срок, что и с генеральным директором.

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" остаться работать до проведения нового конкурса.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался главе правления компании Юрию Витренко, что председатель совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.

Экономическая правда