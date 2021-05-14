5 из 6 членов набсовета "Нафтогаза" прекращают свои полномочия

Пять из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 30 апреля 2021 года публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративным процедурам, действующих в rомпании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая.

Об этом говорится в прес-релизе Департамента по интегрированных коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что прекращают полномочия Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа, Люда ван дер Хейден, Юлия Ковалив и Наталья Бойко.

"Таким образом, в составе наблюдательного совета Нафтогаза остается Роберт Бенш, гражданин США, который был назначен в качестве представителя государства в 2020 году и переназначен правительством в конце апреля текущего года.

Поэтому наблюдательный совет не будет иметь кворума для принятия крайне необходимых решений. Один из вариантов урегулирования ситуации - назначение нового состава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - заявили в Департаменте коммуникаций.

Ранее правительство признало неудовлетворительной деятельность наблюдательного совета и правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2020 году.

"Однако акционер в лице Кабмина неизменно настроен на продолжение реализации реформы корпоративного управления", - заявили в "Нафтогазе".

Напоминаем:

Членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год - государство готово подписать контракты с членами наблюдательного совета на тот же срок, что и с генеральным директором.

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" остаться работать до проведения нового конкурса.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался главе правления компании Юрию Витренко, что председатель совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.

Экономическая правда