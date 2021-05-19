Набсовет "Нафтогаза" готов подписать контракты еще на год – Споттисвуд

5 членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" готовы принять предложение Кабмина и подписать контракты о работе сроком еще на один год.

Об этом на заседании правительства заявила глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд.

"Мы асболютно разделяем общую цель защитить интересы "Нафтогаза" и обеспечить стабильность его деятельности. Мы все пятеро готовы принять предложение о нашем переназначении на срок до 1 года на условиях наших предыдущих контрактов.

И это гарантируется в дорожной карте, которую мы на прошлой неделе направили правительству", - подчеркнула Споттисвуд.

"Мы считаем, что чрезвычайно важно сохранить текущий состав правления, они - лучшая команда, которая когда-либо была в компании. И они действительно являются специалистами мирового уровня.

Мы открыты к предложению о назначении новых членов правления, и, безусловно, такие кандидаты будут рассматриваться в рамках надлежащего процесса и утверждаться", - добавила она.

"Мы были бы очень признательны, если бы вы предоставляли свою поддержку в надзоре, в частности, над публичной коммуникацией назначенного главы правления", - также сказала Споттисвуд.

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Напоминаем:

Правительство пригласило членов наблюдательного совета "Нафтогаза" на заседание и планирует продолжить сотрудничество с наблюдательным советом до проведения нового конкурса.

Пять из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" 30 апреля 2021 года публично объявили о прекращении своих полномочий. Согласно корпоративным процедурам, действующих в компании, прекращение их полномочий вступает в силу 14 мая.

Членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год - государство готово подписать контракты с членами наблюдательного совета на тот же срок, что и с генеральным директором.

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" остаться работать до проведения нового конкурса.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался главе правления компании Юрию Витренко, что председатель совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.

Экономическая правда