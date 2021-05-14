Членам набсовета "Нафтогаза" предложили остаться на год – Шмыгаль

Членам наблюдательного совета "Нафтогаза" поступило предложение от правительства остаться еще на год - государство готово подписать контракты с членами наблюдательного совета на тот же срок, что и с генеральным директором.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время встречи с послами стран Группы семи и Представительства ЕС в Украине, передает Правительственный портал.

"В четверг, 13 мая, состоялась встреча представителей правительства и Офиса президента с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". По словам Дениса Шмыгаля, государство готово подписать контракты с членами наблюдательного совета на тот же срок, что и с генеральным директором", - говорится в сообщении.

"Членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый набсовет, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании.

Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период", - сказал Шмыгаль.

Также он заявил, что на встрече с членами наблюдательного совета "Нафтогаза" обсудили возможность присоединения к совету представителя Соединенных Штатов.

По его словам, правительство будет надеяться на положительное решение наблюдательного совета.

Кроме этого, Шмыгаль заверил, что правительство неизменно настроено на продолжение реализации реформы корпоративного управления и других ключевых для Украины реформ.

По его словам, Украина с помощью международных партнеров имеет хорошую возможность реализовать реформу корпоративного управления по самым высоким стандартам.

"Вместе со странами Группы семи и международными финансовыми партнерами мы имеем шанс начать новую страницу во внедрении реформы корпоративного управления на главных стратегических компаниях Украины", - сказал премьер.

Он добавил, что одним из первых шагов для перезапуска реформы корпоративного управления должно стать возобновление работы номинационного комитета.

"Было бы хорошо видеть комитет, который бы стал не только инструментом отбора качественных кандидатов для наблюдательных советов, но и площадкой для обсуждения проблемных вопросов, которые у нас возникают во многих компаниях", - заявил он.

Во время встречи Шмыгаль предложил главе Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасу привлечь к работе номинационного комитета представителей ЕС.

Напоминаем:

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" остаться работать до проведения нового конкурса.

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Все члены наблюдательного совета "Нафтогаза" подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий - оно вступит в силу 14 мая 2021 года.

Экономическая правда