Наблюдательному совету "Нафтогаза" предложили остаться. Временно

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил наблюдательному совету НАК "Нафтогаз Украины" остаться работать до проведения нового конкурса.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ермак сообщил, что 13 мая на встрече с наблюдательным советом компании с участием министров всему наблюдательному совету будет предложено остаться работать под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления НАК "Нафтогаз". Он будет работать до проведения нового прозрачного конкурса", – говорится в сообщении.

Руководитель Офиса президента рассказал, что 13 мая был подписан контракт на 12 месяцев с новым главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко, а следующего руководителя будут выбирать на прозрачном конкурсе, который стартует через 6 месяцев.

"Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору главы правления", – говорится в сообщении.

Ермак отметил, что сейчас идет подготовка проекта закона о совершенствовании корпоративного управления юридическими лицами, акционером которых является государство.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко отметила, что целью является четко разграничить функции государства как акционера и прописать "прозрачные критерии оценки" наблюдательных советов.

Напоминаем:

Кабмин назначил с 29 апреля и.о. министра энергетики Юрия Витренко председателем правления "Нафтогаза".

Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Кроме того, правительство прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", представителей государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в Наблюдательном совете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Экономическая правда