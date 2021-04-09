Закон о выплате 8 тысяч ФОПам в "красных" зонах вступил в силу

Закон о предоставлении госпомощи в размере 8 тыс грн предпринимателям и наемным работникам, которые остановили свою деятельность из-за ограничений в "красных" зонах, вступил в силу 9 апреля.

Закон 8 апреля опубликовали в газете "Голос Украины", на следующий день он вступил в силу.

Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантиннных ограничениях в "красных" зонах, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8 тыс гривен.

Кроме гарантированного государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или единый портал государственных услуг "Дія".

Читайте также: Год - плюс, ФЛП - минус: как малый бизнес пережил первый год карантина

Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес

Напоминаем:

Кабмин принял решение, которое позволит запустить механизм выплаты госпомощи ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах - зарегистрироваться в "Дии" на получение помощи можно будет на следующей неделе.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о господдержке малому бизнесу и людям в "красных" зонах.

Кабмин планирует принять на ближайшем заседании все необходимые документы, чтобы на следующей неделе начать регистрацию в "Дії" на выплату 8 тысяч гривен.

В Минсоцполитики подготовили проект постановления Кабмина о порядке выплаты ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах "карантинных" 8 тыс гривен.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о финансовой поддержке застрахованных лиц, пострадавших от карантиннных ограничений - закон направлен на подпись президенту.

Верховная Рада на заседании 30 марта поддержала за основу и в целом президентский законопроект №5300, которым предлагается выплатить 8000 гривен поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэкономики разработать в течение недели необходимые документы, чтобы в начале апреля люди могли подавать заявки на получение госпомощи через "Дию".

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Государство готово выплатить ФОПам и работникам, что пострадают в результате карантина в красных зонах, по 8 тыс грн.

Премьер Денис Шмыгаль поручил министрам разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности.

Экономическая правда