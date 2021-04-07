Кабмин запустило механизм выплаты 8 тысяч ФОПам в "красных" зонах

Кабмин принял решение, которое позволит запустить механизм выплаты госпомощи ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах - зарегистрироваться в "Дии" на получение помощи можно будет на следующей неделе.

Об этом премьер Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства.

"Правительство по поручению президента разработал, а Верховная Рада утвердила механизм поддержки населения и бизнеса в случае усиления карантинных мероприятий, который предусматривает предоставление единовременной денежной помощи в размере 8 тыс грн.

Этот механизм уже работал зимой, и мы его возвращаем в регионы, находящиеся в "красных" зонах", - рассказал Шмыгаль.

"Правительство сегодня примет решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от усиленных карантинных мероприятий в "красных зонах".

Выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении Дия. Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тыс гривен можно будет уже на следующей неделе", - добавил он, открывая заседание.

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Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский подписал закон о господдержке малому бизнесу и людям в "красных" зонах.

Кабмин планирует принять на ближайшем заседании все необходимые документы, чтобы на следующей неделе начать регистрацию в "Дії" на выплату 8 тысяч гривен.

В Минсоцполитики подготовили проект постановления Кабмина о порядке выплаты ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах "карантинных" 8 тыс гривен.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о финансовой поддержке застрахованных лиц, пострадавших от карантиннных ограничений - закон направлен на подпись президенту.

Верховная Рада на заседании 30 марта поддержала за основу и в целом президентский законопроект №5300, которым предлагается выплатить 8000 гривен поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэкономики разработать в течение недели необходимые документы, чтобы в начале апреля люди могли подавать заявки на получение госпомощи через "Дию".

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Государство готово выплатить ФОПам и работникам, что пострадают в результате карантина в красных зонах, по 8 тыс грн.

Премьер Денис Шмыгаль поручил министрам разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности.

Экономическая правда