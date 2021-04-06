Кабмин подготовил порядок выплаты ФОПам по 8 тысяч: кто и как сможет получить средства

В Минсоцполитики подготовили проект постановления Кабмина о порядке выплаты ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах "карантинных" 8 тыс гривен.

Проект постановления опубликовали на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно документу, средства в размере 2,9 млрд грн, полученные в спецфонд госбюджета, в 2021 году направляются Минсоцполитики для выплат госпомощи.

Соответственно, главным распорядителем средств является Минсоцполитики.

Согласно порядку, Пенсионный фонд направляет Минсоцполитики заявки на перечисление средств для выплаты помощи застрахованным лицам по мере поступления списков от Минцифры, но не реже одного раза в неделю.

Отмечается, что средства могут получить в регионе, где действуют дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия ("красная" зона).

Заявки следует подавать в течение 30 дней со дня введения на территории дополнительных мер.

При этом, по 8 тыс гривен госпомощи получат только те ФОПы и наемные работники предприятий, основной вид экономической деятельности которых входит в Перечень основных видов экономической деятельности, в отношении которых осуществляются дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия.

Этот перечень должен утвердить Кабинет министров.

Согласно проекту постановления, заявки формируются и подаются через портал "Дія", в том числе с использованием мобильного приложения.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или серия и номер паспорта, адрес регистрации места жительства заявителя, номер банковского счета заявителя для выплаты пособия - по стандарту IBAN.

В порядке также определены категории, не подпадают под действие программы.

В частности, это те, чей основной вид деятельности не входит в перечень Кабмина. Также должны быть уплачены все налоги за последний квартал.

А для наемных работников установлено, что средняя зарплата не должна превышать 30 тыс грн в месяц.

Читайте также: Год - плюс, ФЛП - минус: как малый бизнес пережил первый год карантина

Три орешка от Зеленского: как президент предлагает спасать украинский бизнес

Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 30 марта поддержала за основу и в целом президентский законопроект №5300, которым предлагается выплатить 8000 гривен поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Государство готово выплатить ФОПам и работникам, что пострадают в результате карантина в красных зонах, по 8 тыс грн.

Экономическая правда