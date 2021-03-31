8 тысяч ФОПам: Шмыгаль дал поручения Минэкономики и Минрегиону

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэкономики разработать в течение недели необходимые документы, чтобы в начале апреля люди могли подавать заявки на получение госпомощи через "Дию".

Об этом он заявил во время заседания правительства.

"Вчера народные депутаты поддержали законопроект президента, предусматривающий новый большой пакет поддержки бизнеса.

Так же, как и зимой, государство выплатит по 8 тыс грн ФОПам и наемным работникам тех бизнесов, которые попали под ограничения в работе из-за попадания их регионов в "красную" зону", - сказал Шмыгаль.

"Это важный шаг, который поможет нашим предпринимателям пережить очередную волну коронавируса, а также не увольнять людей во время жестких ограничений.

Хочу дать поручение Минэкономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди могли подавать заявки через Дию и произошли соответствующие виплаты", - добавил глава правительства.

Минрегиону он поручил координировать работу с местными властями, которую призвали "участвовать и также поддержать бизнес в пределах своего региона".

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Напоминаем:

Верховная Рада на заседании 30 марта поддержала за основу и в целом президентский законопроект №5300, которым предлагается выплатить 8000 гривен поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Государство готово выплатить ФОПам и работникам, что пострадают в результате карантина в красных зонах, по 8 тыс грн.

Премьер Денис Шмыгаль поручил министрам разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности.

Экономическая правда