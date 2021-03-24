Год – плюс, ФЛП – минус: как малый бизнес пережил первый год карантина

12 березня минув рік від початку карантину на території України. З 18 березня 2020 року карантин посилили, оголосивши надзвичайний стан і кількамісячний локдаун.

Тоді зачинилися кав’ярні, магазини, що торгували непродовольчими товарами, перукарні, кінотеатри, перестали їздити пасажирські поїзди та літати літаки.

За цей рік модель карантину кілька разів переглядали. Уряд то пом'якшував обмеження, то знову занурював країну в новий локдаун.

Чи не найбільше карантин ударив по малому бізнесу. Маленькі крамниці та кав'ярні на кілька місяців втратили джерело доходу. На відміну від великих підприємств, вони не мали "фінансової подушки", аби пережити коронакризу.

Хоча держава робила певні спроби допомогти підприємцям, багатьом з них так і не вдалося пережити карантинний рік.

Як сильно малий бізнес постраждав від обмежень за перший рік карантину та як готуються до другого року?

Колапсу не сталося

Урядовці наввипередки повідомляють, що українська економіка виявилася стійкою до коронакризи. Товари українського експорту майже не постраждали, тоді як обсяги та ціни імпорту суттєво "просіли". ВВП за 2020 рік скоротився "лише" на 4%.

"Попередні статистичні звітні показники за 2020 рік свідчать, що Україна гідно витримала іспит впливу пандемії COVID-19", – повідомив міністр економіки Ігор Петрашко.

Однак навіть за "оптимістичними" показниками падіння економіки стоять тисячі втрачених робочих місць та закритих підприємств.

За даними Державної служби зайнятості, рівень безробіття у 2020 році зріс з 8,1% до 9,3%. Безробітних стало на 182 тис осіб більше. У січні 2021 року допомогу з безробіття отримували 481 тис українців – на 38% більше, ніж у січні 2020 року.

Зростання безробіття через карантин поєдналося з падінням кількості нових вакансій на найбільших платформах з пошуку роботи. У перші тижні локдауну кількість вакансій упала вдвічі, хоча в березні 2021 року вона повернулася на звичний рівень.

Підприємства скорочували витрати, щоб не зачинитися. Однак долі закриття багатьом уникнути не вдалося.

За даними платформи Opendatabot, з березня 2020 року по березень 2021 року в Україні закрилося 215,3 тис фізосіб-підприємців (ФОП). Це майже на 50 тис закритих бізнесів більше, ніж в аналогічні місяці 2019-2020 років.

Найбільше підприємств закрилося у сферах складського господарства і транспорту (майже 11 тис), оптової торгівлі (5,6 тис), телерадіомовлення (2,69 тис).

Кількість людей, які вирішили відкрити ФОП під час карантину, становила 240,9 тис, що на 5 тис менше, ніж в аналогічні місяці до карантину.

Найбільше нових ФОПів відкрилося у сфері програмування (понад 30 тис), надання інформаційних (6,39 тис) та інших індивідуальних послуг (5,44 тис). Також активно відкривалися ФОПи у сфері доставки та охорони здоров'я.

Пік закриття ФОПів припав не на час першого жорсткого локдауну, а на кінець 2020 року – перед запровадженням другого локдауну. Найактивніше зростала кількість підприємств улітку 2020 року, коли карантинні обмеження суттєво пом'якшили.

На перший погляд, малий бізнес стійко пережив кризу. Про це свідчать дані Державної податкової служби (ДПС): за 2020 рік обсяги сплаченого ФОПами єдиного податку зросли на 2,6 млрд грн. Однак втрималися на плаву не всі.

Продуктові магазини та аптеки не постраждали

Під час локдаунів продуктові магазини, аптеки, банківські відділення та автозаправки продовжували працювати майже без змін у роботі. Обмеження стосувалися лише кількості людей, що можуть одночасно перебувати в торговельному залі, та й то ці правила переважно ігнорувалися.

Попри це, українці старалися рідше ходити в магазини. За даними Google та Apple, відвідуваність аптек та продуктових магазинів у перші тижні карантину впала на третину.

Суттєве просідання відбулося і під час різдвяного локдауну. Навіть у березні 2021 року українці ходили в продуктові та аптеки рідше, ніж до кризи. Однак це не завадило ФОПам, що працюють у цих сферах, наростити доходи.

За даними ДПС, у 2020 році підприємці, що працюють у сфері продажу продтоварів, заплатили на 12,9% більше єдиного податку, а ФОПи, що продають тютюнові вироби та напої у спеціалізованих магазинах, – на 23% більше.

У рік пандемії українці витрачали більше грошей в аптеках. ФОПи, що працюють у сфері продажу фармацевтичної продукції, наростили сплату податків на 10%.

У другій половині 2020 року доходи цих підприємців і сплачені ними податки почали зменшуватися.

"Може здатися, що коли у світі пандемія і всі хворіють, то в аптечного бізнесу все добре. На жаль, це не так.

Ми відчули сплеск продажів лише у березні 2020 року, а в квітні почувалися так само, як решта бізнесів. Виручка за рік упала більш ніж удвічі", – каже власник одеської мережі аптек Citimed Павло Шандра.

Падіння продажів він пояснює так: чимало бізнесів на час карантину зачинилися і відправили працівників у неоплачувані відпустки, а через падіння доходів клієнтів упав і попит на аптечну продукцію.

Зменшилися витрати на непродовольчі товари

Під час карантину українці почали купувати менше одягу. Багатьом зменшити витрати на шопінг допомогла дистанційна робота: виходити з дому та відвідувати офіс вони стали набагато рідше.

Хоча, якщо брати загалом, то на це суттєво вплинуло закриття торговельно-розважальних центрів, які кілька місяців жорсткого карантину взагалі не працювали.

Податкові відрахування ФОПів, що продають одяг, за рік зменшилась на 3%. Від більшого падіння врятував доволі успішний початок 2020 року. Проте до кінця року ці підприємці так і не зуміли вийти на докарантинні обсяги продажів.

Дещо краща ситуація у продавців ювелірних виробів. За рік вони зуміли наростити свої доходи та на кінець 2020 року вийти на докризові обсяги продажів. Хоча влітку падіння податкових відрахувань цими підприємцями сягало 40%.

Підприємці, які торгують косметичними засобами та туалетними приналежностями, взагалі майже не відчули впливу карантину та заплатили до бюджету майже на 13% більше податків, ніж у 2019 році.

"Загалом за цей рік ми дещо виросли. Доходи виросли десь на 10%. Хоча у пік карантину закривалися салони краси та суттєво впав попит на професійні косметичні засоби", – повідомив ЕП власник магазину косметичних засобів PRO Makeup Олексій Сторожук.

Він додає, що втрати від закриття під час першого локдауну салонів краси компенсувало підвищення попиту серед населення на непрофесійні засоби для догляду та косметику.

Падіння ресторанного бізнесу

Коли говорять про малий бізнес, який найбільше постраждав від карантину, то завжди згадують кав’ярні, ресторани та інші заклади громадського харчування. Дійсно, ці заклади, як і багато інших, вимушені були зачинитися на час весняного локдауну, а потім вони могли працювати лише на винос.

На початку карантину, у квітні 2020 року, депутат "Слуги народу", заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що в Україні було ліквідовано 12 тисяч кафе, барів та ресторанів – це близько 40% від їхньої кількості до карантину.

"Згідно з даними за HoReCa (готелі, ресторани, кафе. – ЕП) до карантину у нас було 30 тисяч закладів громадського харчування: від маленького кафе/бару до великого ресторану. 12 тисяч із цих 30 – ліквідовані. Не в сенсі "закрилися на карантин", а в сенсі "ліквідувалися як підприємства", – заявляв він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Рятувалися від наслідків локдауну ресторани та кав'ярні переважно скороченнями працівників. Наприклад, заклади холдингу "!Fest" за підсумками першого року карантину так і не змогли повернути робочі місця близько 20% своїх працівників.

"Локдаун, насправді, не стільки про бізнес, скільки про людське. Рік тому у наших закладах у Львові було 2,5 тисячі працівників, і карантин – це, в першу чергу, неможливість дати роботу людям, виконувати всі зобов'язання, які ми взяли. Перший локдаун був для нас великим ударом", – пригадує керівник PR-відділу холдингу "!Fest" Тарас Маселко.

Водночас, деякі ресторани, наприклад "Велюр" депутата "Слуги народу" Миколи Тищенка, не лише не "ліквідувався", але й взагалі продовжував спокійно приймати поважних відвідувачів.

Можливо так робив не лише "Велюр", а можливо удар коронакризи по ресторанному бізнесу дещо перебільшують, однак за підсумками першого року карантину в Україні закрилося лише 612 підприємців у сфері громадського харчування.

Львівський холдинг "!Fest" у перший рік карантину закрив 1 ресторан своєї мережі, проблеми з дохідністю у якого були ще до коронакризи.

Податкові ж відрахування ФОПів, що працюють у сфері громадського харчування наприкінці 2020 року майже вийшли на докризовий рівень.

Завдяки вдалому початку минулого року та дуже швидкому відновленню в його останні місяці загалом податкові відрахування закладів харчування до місцевих бюджетів зросли на 5% порівняно з 2019 роком.

"Чорний рік" для туризму

Справді сильно карантин вдарив по туристичній галузі. Закриття кордонів та зупинка пасажирського авіатранспорту перекроїли плани тисячам українців, хоча й позитивно відобразилися на платіжному балансі.

Минулого року витрати українців на закордонні подорожі впали майже вдвічі – з 8,5 млрд дол до 4,7 млрд дол.

Туристичні агентства підраховували збитки. За рік вони заплатили на чверть менше податків з доходу. Врятувало ситуацію від повного закриття лише ліберальна політика Туреччини, Єгипту та деяких інших країн, що залишалися відкритими для українців.

"З середини березня до кінця червня кордони були закриті і туристичний бізнес фактично простоював. Відновлюватися польотні програми почали лише на початку липня, та й то з дуже обмеженим асортиментом. Тому загалом за 2020 рік ми втратили близько 70% клієнтів", – зазначає виконавчий директор Української асоціації туристичних агенцій Павло Григораш.

В період закритих кордонів, здавалося б, мав розквітнути внутрішній туризм. Але тут були проблеми, серед яких чи не найбільшою стала непрацююча залізниця.

"Я не можу сказати, що внутрішній туризм сильно виграв, на жаль. Ситуація з коронавірусом в Україні була досить суворою і, щонайгірше, для туризму, – непередбачуваною: сьогодні ходять чутки, що залізниця закривається, а завтра вона вже не закривається, невідомо як мають працювати готелі. Людина не знає чого очікувати і тому важко планувати", – додає Григораш.

Невизначена ситуація з карантинними обмеженнями вдарила й по ФОПах, які займаються пасажирськими перевезеннями – таксистах та деяких автобусних перевізників.

Суттєво просіли й доходи українських готелів та інших закладів тимчасового розміщення, про що свідчить статистика їхніх податкових відрахувань. Хоча біда зачепила не всіх.

"Готелі, орієнтовані на внутрішній туризм (здебільшого курортні та заміські готелі) виграли завдяки закритим кордонам та карантинним обмеженням. У мережі готелів Ribas Hotels Group 20 готелів із 25 – курортні, і 2020 рік був для них найприбутковішим після 2015 року", – зазначає засновник мережі готелів Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Вийти в "плюс" у перший рік карантину вдалося переважно готелям з "Буковелю", курортним містечкам у Карпатах та на чорноморському узбережжі.

Хоча для готелів у великих містах, зокрема в Одесі, валовий дохід зменшився майже вдвічі. У Києві та Львові готелі взагалі були збитковими.

"Зараз ми просто не відкриваємо нові заклади, бо у цьому немає сенсу. Потоки людей у туристичному Львові суттєво зменшились. Особливо сильним ударом для міста є втрата іноземного туриста. Наразі під час зимових та весняних свят переважна більшість наших відвідувачів – це внутрішні туристи", – додає Тарас Маселко.

Допомога від держави

"У мене несподівана класна новина. Уряд запропонував допомогу компанії FEDORIV в зв'язку з карантином і пандемією, так як ми – малий бізнес. Нам покриють 90% оренди, зарплат, членських внесків в бізнес-асоціаціях, а також оплати юридично-бухгалтерського обслуговування на період з листопада 2020 до червня 2021.

Крім цього нам виділили додатковий грант на дигіталізацію нашого бізнесу.

Сльози радості заважають говорити ", – написав недавно на своїй сторінці в Фейсбуці відомий маркетолог і власник креативного агентства Fedoriv Андрій Федорів.

Є тільки одна важлива поправка, іронізував підприємець: "Це уряд Німеччини. І йдеться про FEDORIV Gmbh, який кілька років успішно працює в Берліні ".

Після оголошення карантину українська держава теж намагалася допомогти малому бізнесу, але бізнес цих потуг майже не помітив.

Найбільше пощастило найменшим підприємцям – ФОПам першої групи спрощеної системи оподаткування. Лише на єдиному соціальному внеску вони за перший рік карантину зекономили 8177,18 грн.

Якщо додати до цієї суми різноманітні виплати від держави, то загальна сума допомоги сягатиме 25,78 тис грн на кожного підприємця. Ця сума включає згадане звільнення від ЄСВ, виплати щонайменше на 1 дитину віком до 10 років та карантинні 8 тис грн, які підприємці отримували напередодні січневого локдауну.

Іншим підприємцям пощастило менше. Наприклад, ФОПи третьої групи могли претендувати на карантинні 8 тис грн у разі, якщо під час січневого локдауну припиняли свою роботу, а сума прощеного ЄСВ для них склала 3119,18 грн.

Інший вид допомог – пільгові кредити в межах програми "5-7-9", за якими держава компенсує частину банківської процентної ставки. Від запуску цієї програми кредитні гроші отримали понад 10 тисяч підприємців на загальну суму 24 млрд грн, з яких більше половини (12,9 млрд грн) – рефінансування попередніх позик.

Що далі?

Більшість опитаних ЕП представників бізнесу дивляться на 2021 рік з обережним оптимізмом та очікують якщо не відновлення докризових обсягів продажів, то щонайменше відсутність великих фінансових потрясінь.

"Ми налаштовані досить оптимістично. Навіть за негативного сценарію розвитку подій, коли буде відбуватися падіння продажів, ми плануємо компенсовувати це розширенням мережі закладів", – каже власник аптек Citimed Павло Шандра.

Нові карантинні обмеження малий та середній бізнес зустрічає набагато більш підготовленим, аніж перший локдаун.

"Ми розробили декілька сценаріїв розвитку подій і загалом готові до всього. Однак в душі розраховуємо на зростання, особливо зважаючи на прогнози економістів про те, що економіка країни "відштовхнулася від дна" і почалося кількарічне зростання", – додає Олексій Сторожук з PRO Makeup.

Більш підготовленими нові карантинні обмеження зустрічають й туристичні агенції.

Наразі обмеженість напрямків для закордонного туризму компенсовує зростання попиту на подорожі до Туреччини та Єгипту. На початку 2021 року у ці країни відправлялося на 65% більше туристичних авіарейсів, ніж у докризовому 2019 році.

Не опускають рук й власники ресторанів. До нових обмежень у туристичних Львові, Києві та Одесі вони ставляться з розумінням та планують надолужити втрати у тепліші періоди, коли відкриються тераси та майданчики на свіжому повітрі.

Разом з цим представники готельного бізнесу налаштовані песимістичніше. Віру у краще майбутнє для них підриває висока ймовірність відновлення закордонного туризму.

"Ми не очікуємо, що 2021 рік буде кращим за 2020-й за всіма показниками. Скоріш за все, пляжні напрямки сегменту середній і вище отримають меншу кількість гостей ніж у 2020 році, завдяки тому, що туристичні держави адаптувались і роблять все можливе, щоб отримати нашого туриста. Готелі нижче середнього сегменту навпаки матимуть підвищений попит", – додає Лупашко.

Його слова підтверджують і в Національному банку. Там очікують, що у 2021 році українці витратять на закордонні подорожі на 28% більше валюти – близько 6 млрд дол.

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