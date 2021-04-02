Закон о выплате 8 тысяч ФОПам и наемным работникам передали на подпись Зеленскому
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о финансовой поддержке застрахованных лиц, пострадавших от карантиннных ограничений - закон направлен на подпись президенту.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады.
"Документ предусматривает предоставление единовременной материальной помощи наемным работникам и физическим лицам - предпринимателям, которые вследствие карантина были вынуждены временно остановить работу.
Выплаты будут предоставляться застрахованным лицам, которые являются наемными работниками субъектов хозяйствования, зарегистрированных в регионах, в которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
Согласно закону, выплаты должны быть профинансированы за счет средств госбюджета в размере 8 тысяч гривен.
Кроме того, наемные работники и ФОПы могут рассчитывать на помощь от местных властей в размере, который будет определен органами местного самоуправления.
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Напоминаем:
Верховная Рада на заседании 30 марта поддержала за основу и в целом президентский законопроект №5300, которым предлагается выплатить 8000 гривен поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.
Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэкономики разработать в течение недели необходимые документы, чтобы в начале апреля люди могли подавать заявки на получение госпомощи через "Дию".
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.
Государство готово выплатить ФОПам и работникам, что пострадают в результате карантина в красных зонах, по 8 тыс грн.
Премьер Денис Шмыгаль поручил министрам разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности.
Экономическая правда
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