8 тысяч госпомощи: регистрацию в "Дії" могут начать на следующей неделе

Кабмин планирует принять на ближайшем заседании все необходимые документы, чтобы на следующей неделе начать регистрацию в "Дії" на выплату 8 тысяч гривен.

Об этом во время селекторного совещания заявил премьер Денис Шмыгаль, передает Офис президента.

"Правительство планирует на ближайшем заседании принять все необходимые документы, чтобы уже на следующей неделе начать регистрацию в приложении "Дія" на выплату 8000 гривен", - сказал Шмыгаль.

По его словам, профильные министерства - Министерство экономики, Министерство цифровой трансформации, Министерство социальной политики - активно разрабатывают нормативно-правовые акты о помощи бизнесу и работникам, ведущих свою деятельность в регионах "красной" зоны.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил о необходимости скорейшего обеспечения финансовой помощи бизнесу, пострадавшему во время локдауна.

"Малый и средний бизнес - это важная составляющая украинской экономики, и прежде всего - это наши люди. Сегодня, во время глобальной пандемии, им больше не на кого положиться, как на государство. И мы - государство - должны помогать и отстаивать наших людей в этот трудное время", - сказал он.

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Напоминаем:

В Минсоцполитики подготовили проект постановления Кабмина о порядке выплаты ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах "карантинных" 8 тыс гривен.

Верховная Рада на заседании 30 марта поддержала за основу и в целом президентский законопроект №5300, которым предлагается выплатить 8000 гривен поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Государство готово выплатить ФОПам и работникам, что пострадают в результате карантина в красных зонах, по 8 тыс грн.

Экономическая правда