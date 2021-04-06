Зеленский подписал закон о выплате 8 тысяч ФОПам в "красных" зонах

Президент Владимир Зеленский подписал закон о господдержке малому бизнесу и людям в "красных" зонах.

Об этом сообщает Офис президента.

"Этот документ был инициирован главой государства для поддержки малого бизнеса и людей, вовлеченных в него, в условиях усиления карантина.

Согласно закону, физические лица - предприниматели и наемные работники, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за карантина в "красных" зонах, получат из государственного бюджета Украины единовременную материальную выплату в размере 8000 гривен.

Кроме гарантированного государством помощи, ФОПы и наемные работники смогут дополнительно получить выплаты из местных бюджетов, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение", - говорится в сообщении.

Материальную выплату можно будет получить, зарегистрировавшись через приложение или единый портал государственных услуг "Дія".

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Напоминаем:

Кабмин планирует принять на ближайшем заседании все необходимые документы, чтобы на следующей неделе начать регистрацию в "Дії" на выплату 8 тысяч гривен.

В Минсоцполитики подготовили проект постановления Кабмина о порядке выплаты ФОПам и наемным работникам в "красных" зонах "карантинных" 8 тыс гривен.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о финансовой поддержке застрахованных лиц, пострадавших от карантиннных ограничений - закон направлен на подпись президенту.

Верховная Рада на заседании 30 марта поддержала за основу и в целом президентский законопроект №5300, которым предлагается выплатить 8000 гривен поддержки для ФЛП и наемных работников, деятельность которых ограничена из-за локдауна.

Премьер Денис Шмыгаль поручил Минэкономики разработать в течение недели необходимые документы, чтобы в начале апреля люди могли подавать заявки на получение госпомощи через "Дию".

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Государство готово выплатить ФОПам и работникам, что пострадают в результате карантина в красных зонах, по 8 тыс грн.

Премьер Денис Шмыгаль поручил министрам разработать алгоритм возмещения потерь людям, которые были вынуждены прекратить свою деятельность из-за введения красного уровня эпидемической опасности.

Экономическая правда