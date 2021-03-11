В январе 2021 года банки выдали 444 ипотечных кредита на общую сумму 326 млн грн - по сравнению с январем 2020 года объем новой ипотеки увеличился на 85%.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, сообщает НБУ.

"В январе 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась. По результатам последнего опроса банков об объемах выданных ипотечных кредитов населению, в отчетном периоде средняя ставка ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 13,8% (в декабре 2020 - 14%), на первичном - 15,9% (в декабре - 16,9%).

Если сравнить с декабрем 2020 года, объем выдачи новых ипотечных кредитов снизился на 37%. Это сезонный эффект, поскольку по сравнению с январем 2020 года объем новой ипотеки все же увеличился на 85% г/г", - пояснили в Нацбанке.

При этом, вырос также средний размер кредита на покупку жилья.

Если в декабре 2020 года он составлял около 702 тыс грн, то в январе 2021 - 734 тыс грн.

"На сегодня средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 881 тыс грн, вторичной - 708 тыс грн.

Результаты опросов показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке составляла около 82% по объему от всех новых выдач", - добавили в регуляторе.

Результаты опроса свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован - более 85% новых сделок (278 млн грн) заключили 5 банков.

В региональном разрезе наиболее ипотечных кредитов выдано в Киеве - 135 договоров на 130,6 млн грн (40% от общей суммы).

После Киева больше ипотечных договоров заключено в Киевской области - 59 договоров на 51,6 млн рн (16% от общей суммы), в Харьковской - 53 договора на общую сумму почти 37 млн ​​грн (11% от общей суммы), во Львовской - 24 договора на 20 млн грн и Днепропетровской областях - 29 договоров на 14,7 млн грн.

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Напомним:

Премьер Денис Шмыгаль дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам.

Первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".

В Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав "Украинской финансовой жилой компании", который будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования.

Сообщалось, что возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможность ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.

Расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по недавно принятой программой "Доступной ипотеки" могут достигать 5 млрд гривень при условии ежегодного роста ипотечного портфеля 30%.

Правительство утвердило постановление о "доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.

Экономическая правда