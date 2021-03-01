Ипотека от Зеленского: как взять кредит под 7% и какие существуют риски

Від самого початку свого президентського терміну Володимир Зеленський особливу увагу акцентував на здешевленні кредитів. В квітні минулого року президент анонсував іпотеку під 10%.

"Ми дотиснемо банківську систему України, незважаючи на те, що вона дуже-дуже-дуже незалежна. Ми їх дотиснемо, щоб банки не боялися кредитувати. Ми рік працюємо, щоб у нас були нормальні, людські, живі, європейські кредити", – пообіцяв Зеленський 20 травня 2020 року.

Трохи більш як за місяць після цього голова НБУ Яків Смолій написав заяву про відставку у зв’язку з "політичним тиском". Згодом правління Нацбанку оновилося більш ніж на половину, а його монетарна політика залишалася найм’якішою за всю історію.

Однак навіть обрання нового керівника банківського регулятора не дозволило запустити дешеві кредити, зокрема іпотеку. А на неї голова держави покладає великі надії у питаннях повернення на батьківщину мільйонів трудових мігрантів.

"Не можна 25% витрачати на іпотеку. Будь-яка молода сім’я вирішить: я не можу тут купити – поїду в Польщу, яка різниця, де знімати, а там я отримаю принаймні непогану зарплату", – не зупинявся президент.

І схоже в 2021 році в його уряді знайшли рішення, як втілити мрію про доступне житло для українців. 1 березня в Україні стартувала програма іпотечних кредитів під 7% річних, якою до кінця року можуть скористатись 5 тисяч сімей.

Як працюватиме програма здешевлення іпотеки, хто може придбати нерухомість на пільгових умовах та до яких ризиків слід готуватись позичальникам?

Іпотека не по кишені

Мрію про власне житло, як правило, люди реалізують за допомогою іпотеки. В розвинених країнах кредитів на купівлю житла видається досить багато. Наприклад, у Чехії обсяг іпотечних кредитів становить 25% від ВВП країни, у Польщі – 20%, тоді як в Україні лише 0,7%.

Чому українці не беруть іпотеку? Відповідь проста – це занадто дорого.

У 2020 році середня ефективна ставка (відсотки за кредитом та інші додаткові виплати, – ЕП) за іпотечними кредитами на первинному ринку нерухомості становила 16,9% річних. За таких умов, взявши у кредит 1 млн грн, за 20 років позичальник у вигляді відсотків сплатить 2,5 млн грн (щомісячний платіж – 14,6 тис грн щомісяця). У 2019 році ситуація була ще гіршою: ефективна ставка за іпотекою на первинному ринку нерухомості сягала 21,5%. Таким чином, ті хто два роки тому взяв 1 млн грн на 20 років лише за відсотки сплатять 3,3 млн грн (щомісячний платіж – 18,2 тис грн щомісяця).

Тому в країні з населенням в 40 мільйонів іпотеку беруть лише тисячі. За даними Національного банку минулого року банки видали 5,66 тис іпотечних кредитів на суму 3,77 млрд грн (середній розмір кредиту – 663 тис грн).

З 73 банків, на кінець минулого року, кредити на нерухомість видавали до 20 установ. При цьому майже 90% від усіх іпотек оформили в 5 банках. Кожен третій кредит виданий в Києві та Київській області.

Останній рік ставки за іпотечними кредитами почали падати – переважно завдяки зниженню облікової ставки НБУ до 6% річних.

Однак навіть це не допомагає здешевити іпотечний кредит для населення до прийнятного рівня. Справа у тім, що з іпотечним кредитуванням в Україні пов’язано дуже багато проблем та ризиків, які не дозволяють банками знижувати вартість кредитів для позичальників.

По-перше, в Україні досі діє мораторій на стягнення майна за валютними іпотечними кредитами. У вересні 2020 року парламент продовжив його дію до квітня 2021 року. Для банків мораторій означає неможливість стягнути заставу за простроченими кредитами.

"Це означає, що проблемні борги валютних позичальників так і не будуть врегульовані. А це 44 тисячі договорів на загальну суму 29 мільярдів гривень. Це означає, що банки не будуть зацікавлені видавати нові іпотечні кредити", – коментували мораторій у НБУ.

Крім цього в Нацбанку скаржаться, що права кредиторів в Україні не захищені. Для виправлення цієї ситуації чиновники навіть пропонують запустити спеціальний суд з кредитних питань.

По-друге, банки бояться видавати іпотечні кредити через неврегульованість ринку нерухомості. Особливо це стосується первинного ринку.

Деякі забудовники, особливо у великих містах, будують без дозвільних документів. Інколи це призводить до блокування будівництва судами. На додачу сама діяльність забудовників дуже непрозора.

"Минулі роки запам'яталися історіями з "Укрбудом" і "Аркадою". Прийшов час запроваджувати більш вдосконалені механізми для ринку первинної забудови. Це автоматично дасть можливість банкам мати більший ризик-апетит на кредитування саме первинного ринку іпотеки", – коментував ситуацію з іпотечним кредитуванням голова НБУ Кирило Шевченко під час форуму "Україна 30. Інфраструктура".

Страх кредитувати первинний ринок має свої наслідки. У 2020 році 82% від усіх іпотечних кредитів видано для купівлі нерухомості на вторинному ринку.

Та й ставки іпотечних кредитів для "вторинки" набагато нижчі, ніж на житло, що будується. Підвищена ставка для первинного ринку відображає більші ризики банків.

Тож, щоб виконати свою обіцянку та подарувати українцям "дешеву іпотеку" вже влада вирішила піти простим шляхом – компенсувати з державного бюджету частину відсотків за іпотекою.

До кінця 2021 року очікується укладення 5 тис таких договорів, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Умови "іпотеки Зеленського"

В уряді запевняють – пільгову іпотеку зможуть отримати практично всі категорії громадян.

Для цього необхідно мати на руках мінімум 15% від вартості об'єкта нерухомості, яка не може перевищувати 2,5 млн грн. Загалом позичальнику можуть погодити кредит на суму до 2 млн грн з правом виплати протягом 20 років.

Держава компенсуватиме банкам частину відсоткової ставки, так щоб позичальник за користування кредитом сплачував 7% річних.

Ті, хто отримає в рамках цієї програми 1 млн грн, за 20 років на відсотках переплатять лише 860 тис грн (щомісячний платіж становитиме 7,7 тис грн щомісяця).

Купити в іпотеку можна готову квартиру, майнові права на неї (через договір фінансування будівництва, – ЕП), житлові будинки із земельною ділянкою та об’єкти незавершеного будівництва.

До самих об'єктів іпотеки є декілька вимог.

Перша з них стосується площі нерухомості. Одна особа, або родина з двох людей може отримати пільговий кредит лише на 50 квадратних метрів. Умовами програми передбачено право придбати додатково 20 квадратних метрів на кожного наступного члена родини.

Площа може бути і більшою, але максимум на 20%. Відсотки за додаткові метри доведеться сплачувати на загальних умовах.

Наприклад, родина з чотирьох осіб може придбати квартиру площею не більше 108 квадратних метрів, з яких відсотки на 90 метрів підпадатимуть під програму, а 18 метрів – ні.

Друга умова стосується віку нерухомості – вона не повинна бути старше 3 років. Тобто, у 2021 році пільговий кредит видаватимуть на квартири та будинки, побудовані з 2018 року.

Хоча в уряді і запевняють, що взяти іпотеку на пільгових умовах зможе практично кожен, програмою все ж передбачені певні обмеження.

Позичальником може бути лише громадянин України у віці до 50 років, який не має у власності житла площею більше 50 квадратних метрів. Максимальний дохід позичальника та кожного з членів його родини не повинен перевищувати 10 середніх зарплат у тому регіоні, де знаходиться предмет іпотеки.

Для Києва це 218,12 тис грн на місяць, Харкова – 119,69 тис грн, Дніпра – 131,63 тис грн, Одеси – 125,53 тис грн, а Львова – 125,18 тис грн.

Кредити видаватимуть лише банки-партнери Фонду розвитку підприємництва. 26 лютого угоди з фондом підписали "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Ощадбанк", "ОТП Банк", "Глобус", "Мегабанк" та "Кредобанк".

Для оформлення іпотеки в один з банків потрібно надати такий пакет документів: ✔заяву на участь у програмі, ✔ копії паспорта, ідентифікаційного номера, свідоцтва про шлюб та народження дітей (за наявності), ✔ довідку про реєстрацію місця проживання позичальника та членів його родини, ✔ довідки про доходи позичальника та членів його родини за останні 6 місяців.

У разі прострочки платежу за іпотекою на 30 днів позичальник тимчасово втратить допомогу від держави – до моменту погашення заборгованості.

Якщо ж прострочка сягне 90 днів, то він перестане бути учасником програми і до кінця іпотеки йому нараховуватимуть відсотки за стандартними банківськими умовами.

Чи вистачить грошей

Попри те, що програма пільгових іпотек виглядає привабливою, користуватися нею потрібно обережно. Головний ризик – політичний.

Ніхто не може гарантувати, що держава протягом 20 років виділятиме кошти на компенсацію відсотків по кредитам. А державний бюджет в Україні, поки що, формується лише на рік вперед.

"Практика державного управління з одного боку забезпечує жорстке законодавче регулювання зобов’язань уряду, та водночас не надає жодних гарантій будь-якого довгострокового забезпечення фінансування таких зобов’язань.

Це є системною проблемою, і тому "нормальною" для України є ситуація, коли законом "Про державний бюджет" щороку зупиняється дія норм інших законів, які потребують додаткового фінансування з бюджету", – вважає керівниця Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління Київської школи економіки Дарина Марчак.

Навіть у 2021 році на програму здешевлення іпотеки не передбачали окремої статті видатків. Компенсовувати відсоткову ставку по кредитам фізичних особі будуть з коштів Фонду розвитку підприємництва. З них же компенсують відсотки і за кредитами бізнесу (програма "5-7-9").

На фінансування Фонду розвитку підприємництва у цьому році виділено 2 млрд грн, з яких 1,7 млрд грн піде на бізнес і лише 300 млн грн – на іпотеку для населення. Але в уряді запевняють, що цих коштів має вистачити.

"Грошей, які є зараз є у фонді (розвитку підприємництва. – ЕП) вистачить і на програму "5-7-9" і на компенсацію іпотек до 7% річних. Якщо потрібні будуть якісь вливання капіталу, то це питання буде окремо розглядатись. Але за нашими розрахунками коштів достатньо", – запевняє заступник міністра фінансів Юрій Драганчук.

Зрештою, навіть якщо коштів на компенсацію кредитів у майбутньому не вистачатиме, то уряд завжди може докапіталізувати Фонд розвитку підприємництва за рахунок запозичень.

"Поки що уряд відповідально ставився до своїх аналогічних зобов’язань, і, на мій погляд, у найгіршому випадку (якщо грошей в бюджеті на фінансування цієї програми не буде), повториться ситуація, яку ми спостерігаємо у випадку із Державною іпотечною установою: уряд або буде докапіталізовувати установу за рахунок ОВДП, або надавати державні гарантії", – додає Марчак.

Чи запрацює іпотека від Зеленського

Сама по собі ідея здешевлення іпотеки не нова. Уряд і раніше робив спроби запускати програми компенсації відсоткових ставок за іпотечними кредитами.

З 2004 року програму доступного житла реалізує Державна іпотечна установа, яка у 2020 році придбала і передала у лізинг 1121 квартиру на що витратили 1,3 млрд грн. Проте останнім часом установа зіткнулася з проблемами платоспроможності.

"У 2020 році ДІУ планувала спрямувати власні та залучені кошти на фінансування статутної діяльності та накопичення достатньої кількості фінансових ресурсів для погашення в листопаді-грудні 2020 року облігацій, на загальну номінальну вартість 2 мільярди гривень, а також сплату відсотків за ними.

У 2020 році уряд вчергове надав державні гарантії по кредитах ДІУ – цього разу на суму 2,9 мільярда, що може свідчити про неспроможність ДІУ обслуговувати свої зобов’язання без подальшої підтримки з боку уряду", – каже Марчак.

Крім цього, в кінці минулого року уряд створив "Українську фінансову житлову компанію" ("Укрфінжитло"), яка мала б надавати соціально незахищеним верствам населення можливість придбати нерухомість через інструмент лізингу під 5% річних.

Компанія повинна придбати відповідний обсяг нерухомості. На ці цілі у 2021 році передбачено 5 млрд грн.

Чому ж програму дешевих іпотечних кредитів вирішили запускати через Фонд розвитку підприємництва, який створювався з абсолютно іншою метою?

Формальною причиною, як пояснюють у Міністерстві фінансів, є те, що Фонд розвитку підприємництва має налагоджену роботу з банками в межах програми "5-7-9". Тому, аби швидко запустити програму іпотек, вирішили скористатися саме ним.

"Фондом вже була напрацьована певна історія, репутація і для того, аби запустити швидке рішення, ми використали саме цей механізм", – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, відповідаючи на питання ЕП.

Фактичною причиною є те, що для запуску роботи "Укрфінжитло" потрібен час і фінансування, виділення якого в Мінфіні поки що блокують.

"Після однієї з нарад в Офісі президента вийшла вказівка швидко запустити іпотеку під 7%. Зробити це через "Укрфінжитло" наразі неможливо, тому для швидкої комунікаційної перемоги вирішили скористатись Фондом розвитку підприємництва", – пояснює співрозмовник ЕП в Мінфіні.

Незважаючи на те, що 1 березня відбулось офіційне підписання першого договору за цією програмою, ажіотажу на участь в ній очікувати не варто. В першу чергу через те, що при оцінці ризиків банки відмовлятимуть потенційним позичальникам.

"Для отримання кредиту банки вимагатимуть заставу, якої в позичальників, принаймні в соціально незахищених, немає. Додатковий ризик для них – наявність неповнолітніх дітей, яких навіть у випадку несплати внесків, банк не має права виселити з квартири.

Ця програма не для соціально незахищених верств населення, а для середнього класу. Повноцінно вона не запрацює. Принаймні в найближчій перспективі", – вважає співрозмовник ЕП в уряді.