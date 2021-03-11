В правительстве планируют снижать ставки ипотечного кредита
Премьер Денис Шмыгаль дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам.
Об этом он сообщил в Telegram по итогам совещания совместно с Минфином, Нацбанком и Офисом президента.
"Жилье становится доступнее для украинцев. По инициативе президента Украины в этом месяце заработала программа "Доступная ипотека под 7%".
Сегодня совместно с Минфином, Нацбанком и Офисом президента провели совещание по дальнейшему снижению ставки ипотечного кредита, созданию финансового лизинга и работы Объединенной финансовой жилой компании", - написал Шмыгаль.
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Напомним:
Первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".
26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".
В Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.
Министр финансов Сергей Марченко подписал устав "Украинской финансовой жилой компании", который будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования.
Сообщалось, что возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможность ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.
Расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по недавно принятой программой "Доступной ипотеки" могут достигать 5 млрд гривень при условии ежегодного роста ипотечного портфеля 30%.
Правительство утвердило постановление о "доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.
Экономическая правда
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