В правительстве планируют снижать ставки ипотечного кредита

Премьер Денис Шмыгаль дал поручение разработать детальный план запуска ипотечных продуктов по минимальным ставкам.

Об этом он сообщил в Telegram по итогам совещания совместно с Минфином, Нацбанком и Офисом президента.

"Жилье становится доступнее для украинцев. По инициативе президента Украины в этом месяце заработала программа "Доступная ипотека под 7%".

Сегодня совместно с Минфином, Нацбанком и Офисом президента провели совещание по дальнейшему снижению ставки ипотечного кредита, созданию финансового лизинга и работы Объединенной финансовой жилой компании", - написал Шмыгаль.

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Напомним:

Первые заемщики подписали договоры на получение ипотечных кредитов в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%".

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".

В Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.

Министр финансов Сергей Марченко подписал устав "Украинской финансовой жилой компании", который будет обеспечивать работу рынка ипотечного кредитования.

Сообщалось, что возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможность ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.

Расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по недавно принятой программой "Доступной ипотеки" могут достигать 5 млрд гривень при условии ежегодного роста ипотечного портфеля 30%.

Правительство утвердило постановление о "доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.

Экономическая правда