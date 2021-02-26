"Доступная ипотека 7%": присоединились 7 первых банков

26 февраля Фонд развития предпринимательства и 7 банков подписали договоры об участии в программе "Доступная ипотека 7%".

Об этом сообщает журналист ЭП.

Банками, первыми приняли участие в программе, стали:

ОТП Банк

Приватбанк

Банк "Глобус"

Мегабанк

Кредобанк

Ощадбанк

Укргазбанк

Заместитель министра финансов по вопросам евроинтеграции Юрий Драганчук отметил, что в программе применяется трехлетнее бюджетное планирование в рамках бюджетной декларации. То есть, средства будут предусматриваться не в течение одного года, а на следующие 3 года.

Первый договор о предоставлении ипотеки подпишут в понедельник, первого марта.

Напомним:

В Минфине планируют в рамках программы "Доступная ипотека под 7%" выдать в 2021 году 5 млрд грн кредитов для 5 тысяч семей.

Возмещение по ипотеке под 7% станет доступным с 1 марта, в то же время правительство будет работать над возможность ипотечного кредитования под 5% в 2021 году.

Расходы бюджета на компенсацию процентной ставки по недавно принятой программой "Доступной ипотеки" могут достигать 5 млрд гривень при условии ежегодного роста ипотечного портфеля 30%.

Правительство утвердило постановление о "доступной ипотеке": ставку по кредитам определили в пределах 7% годовых.

Экономическая правда